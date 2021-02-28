Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". И прогноз по рейтингу остается "стабильным".

Согласно их данным, по итогам 2021 года украинский ВВП вырастет на 4,1%. Произойдет это после падения в 2020 году на 4,2%.

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Детали прогноза Fitch

Рост ВВП должен произойти за счет частного потребления, роста производства сельхозпродукции и частичного восстановления инвестиций.

Зато показатель роста экономики Украины в 2022 году будет меньше – плюс 3,8%. В Fitch это объяснили отменой политических стимулов.

Обратите внимание! По итогам 2020 года ВВП Украины упал на 4,2%. Главная причина снижения экономической активности – мировая пандемия из-за распространения коронавируса.

Что в Fitch говорят об экономической ситуации в Украине

В агентстве отмечают, что рейтинги Украины отражают надежную основу макроэкономической политики. Последняя поддерживает относительно высокую степень устойчивости к шоку, вызванному коронавирусом.

В то же время Fitch напоминает о слабых показателях корпоративного управления, а также высокой степени законодательного и судебного риска для реализации политики.

Также в агентстве указали на низкую внешнюю ликвидность по сравнению с большими требованиями по обслуживанию суверенного внешнего долга.

Стабильный прогноз отражает ожидания постепенной бюджетной консолидации и продолжение макроэкономической политики, которая помогла сохранить общую стабильность во внешних финансах во время прошлогоднего шока,

– говорится в сообщении Fitch.

Заметим! Всемирный банк ожидает роста ВВП Украины в 2021 году на уровне 3%. Октябрьские прогнозы были вдвое меньше – лишь 1,5%.