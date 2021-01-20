Фискальный чек – это своего рода защита потребителя от некачественного товара или услуги. Однако не всегда магазины или другой бизнес обязаны его выдать. Что нужно знать, чтобы защитить свои права?

Обязательное введение РРО или кассовых аппаратов отложили на год, но значительная часть бизнеса уже их применяет и выдает чеки своим клиентам. В ГНС пояснили, что с 1 января РРО не применяют, если рассчитываются дистанционно или через сервис перевода средств. Ранее об этом заявляли в НБУ. Экономика 24 выяснила, что это значит.

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При каких условиях покупатель получит чек

Если покупатель рассчитывается наличными на кассе или банковской картой через терминал, то он должен получить фискальный чек, на котором будет дата, стоимость покупки, а также наименование предпринимателя и адрес.

Кстати проверить чек на подлинность можно с помощью государственного онлайн-сервиса.

Поэтому, если покупатель рассчитывается в супермаркете или физическом магазине – то ему должны выдать чек. Сложнее с интернет-магазинами. Там все зависит от условий оплаты.

Вы получите фискальный чек, если:

У интернет-магазина есть точка отдела, в которой вы можете оплатить товар/услугу наличными или через терминал. Курьер доставил товар и принял от вас оплату. Для этого он должен иметь портативный кассовый аппарат или фискальный регистратор.

Однако, если вы заплатили за товар или услугу с помощью следующих инструментов, чек от продавца вам не будут выдавать.

Это будет считаться банковской операцией:

Сервисы перевода средств и платежные системы (LiqPay, Portmone, EasyPay, PayPong, Ipay.ua, City24);

Онлайн-банкинг (Приват24, Ощад24, Монобанк тому подобное).

Дистанционные оплаты считаются банковскими операциями / Unsplash

Соответствующее решение приняли в законе от 1 декабря 2020 года и оно вступило в действие 1 января 2021 года. Накануне Государственная налоговая служба требовала формировать фискальный чек в результате оплат через онлайн-банкинг или другие дистанционные сервисы.

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Что делать, если вам не выдают чек

Иногда покупателям отказываются выдавать чек или выдают его с нарушениями.

В таком случае можно обращаться в Государственную налоговую службу Украины:

по телефону: 0800 501 007;

или написать жалобу по адресу: idd@tax.gov.ua.

Обратите внимание, что пока не все предприниматели обязаны использовать кассовые аппараты.

Сейчас РРО обязательно применяют при продаже:

бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, камней и т. д;

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и оказание платных услуг в сфере здравоохранения.

ФЛП 2-4 групп должны применять РРО только, если их доход превышает 220 минимальных зарплат, то есть 1,32 миллиона гривен на год.

Но, несмотря на то, обязан ли предприниматель использовать кассовые аппараты или нет, он обязательно должен выдать чек, если об этом просит покупатель. Например, в Киеве на рынках городской совет обязал торговцев на рынках выдавать чеки по требованию покупателя.

На таком чеке должны быть дата, название субъекта хозяйствования и рынка, номер или ряд места торговли, цена товара, фамилия продавца и подпись.

Какими бывают чеки

Ранее в Украине выдавали только бумажные фискальные чеки. Но в 2020 году с принятием изменений в закон, появились электронные чеки, которые могут выдавать предприниматели, использующие программный РРО.

Клиент может отсканировать QR-код на дисплее или ему пришлют фискальный чек на электронную почту или номер телефона.



С 2020 года в Украине также выдают электронные чеки / Unsplash

Для чего нужен чек

Фискальный чек – это своего рода защита покупателя. Его всегда стоит хранить после покупки, по крайней мере 14 дней. Если вы не довольны покупкой, то без чека ее вернуть не удастся. Также не забывайте о гарантии, для которой необходимо хранить чек.

Когда в Украине введут кассовые аппараты

Обязательное введение кассовых аппаратов отсрочили на 1 год и затем введут уже 1 января 2022 года. С их введением права украинских потребителей будут более защищены, ведь большая часть бизнеса будет вынуждена вести все по-белому, а потому и выдавать фискальный чек своим клиентам.

Главным преимуществом обязательно применения РРО является детенизация экономики. Это не только дополнительные деньги для государства, которые можно использовать на образование, медицину или инфраструктуру, но и справедливость для белых предпринимателей.

ФЛП, которые платят все налоги, имеют менее привлекательные товары и услуги из-за того, что значительная доля их доходов идет на уплату налогов. Зато серый бизнес через уклонение от налогов ставит более привлекательные цены или же более высокую маржу и таким образом зарабатывает больше.

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Поэтому обязательное использование РРО в идеале увеличит поступления в бюджет и создаст справедливые условия для бизнеса.

Главным минусом противники кассовых аппаратов называют уничтожение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Ведь у предпринимателей возникает дополнительная обязанность отчетности при использовании регистраторов расчетных операций независимо от того, программные они или нет.