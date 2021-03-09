Общая сумма компенсации НДС компаниям в 2020 году составила 142 миллиарда гривен. Из списка предприятий, получивших наибольшее компенсации НДС, 4 относятся к инвестиционной группы Рината Ахметова.

Около половины средств получила 21 украинская компания. В топе – предприятия агросектора и металлургии.

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ТОП-5 компаний по уровню возмещения НДС в 2020 году

"Кернел-Трейд" – 9,9 миллиарда гривен;

Компания специализируется на международной торговле зерновыми и маслом. Она является крупнейшим производителем и экспортером, который поставляет продукцию в более 80 стран мира.

"АрселорМиттал Кривой Рог" – 6,2 миллиарда гривен;

Горно-металлургическое предприятие с мощностями около 120 миллионов тонн сырой стали. Основали предприятие Ринат Ахметов и Виктор Пинчук, однако пока владельцем является индийский предприниматель Лакшми Миттал.

"ММК им. Ильича" – 5,5 миллиарда гривен;

Металлургическая компания относится к промышленной группы "Систем кэпитал менеджмент" Рината Ахметова.

"Запорожсталь" – 5,2 миллиарда гривен;

Тоже металлургическое предприятие промышленной "СКМ" Рината Ахметова.

"Азовсталь" – 4,8 миллиарда гривен.

Предприятие-монополист в Украине по выпуску нескольких видов металлопроката. Также относится к промышленной группы Ахметова.

Интересно знать! "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) – инвестиционная группа, 100% акций принадлежат Ринату Ахметову. Ее деятельность сконцентрирована преимущественно в горно-металлургической, энергетической и финансовой сферах бизнеса.

Депутат из фракции "Слуга народа" Ольга Василевская тоже опубликовала этот список в своем телеграм-канале. На основе данных она дописала в перечень владельцев компаний и их мощности.