Компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским, выкупила у государственной "Центрэнерго" электроэнергию по цене ниже себестоимости. Аукцион по продаже 3,27 миллиона мегаватт в час провели 29 декабря.

Электроэнергию фирме Коломойского продали по заниженной цене

Государственная "Центрэнерго" продала фирме с орбиты Коломойского "Юнайтед Энерджи" электроэнергию по цене 1 160 гривен за мегаватт в час. Об этом сообщает "Бизнес.Цензор".

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Ранее руководство "Центрэнерго" отмечало, что себестоимость производства электроэнергии на станциях при сжигании угля государственных шахт составляет примерно 1 600 гривен за мегаватт в час.

То есть фирме Коломойского электроэнергию продали по цене, которая ниже себестоимости ресурса.

Аукцион провели 29 декабря. Поставки запланированы на январь – март 2021 года.

Интересно! Купленный фирмой Коломойского объем электроэнергии составляет примерно 2% от общего годового потребления в Украине в целом – 150 миллионов мегаватт в час.

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Что этому предшествовало