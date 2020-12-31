Фирма Коломойского по дешевке купила у "Центрэнерго" электроэнергию
Компания "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским, выкупила у государственной "Центрэнерго" электроэнергию по цене ниже себестоимости. Аукцион по продаже 3,27 миллиона мегаватт в час провели 29 декабря.
Электроэнергию фирме Коломойского продали по заниженной цене
Государственная "Центрэнерго" продала фирме с орбиты Коломойского "Юнайтед Энерджи" электроэнергию по цене 1 160 гривен за мегаватт в час. Об этом сообщает "Бизнес.Цензор".
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Ранее руководство "Центрэнерго" отмечало, что себестоимость производства электроэнергии на станциях при сжигании угля государственных шахт составляет примерно 1 600 гривен за мегаватт в час.
То есть фирме Коломойского электроэнергию продали по цене, которая ниже себестоимости ресурса.
Аукцион провели 29 декабря. Поставки запланированы на январь – март 2021 года.
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Что этому предшествовало
- Предыдущая рекордная сделка компании по продаже 13,33 миллиона мегаватт в час, которая была осуществлена недавно, также частично связана с предприятием Коломойского.
- Компания получила 10,8 миллиона мегаватт в час по цене 1 150 гривен.
- Купленный объем электроэнергии в разы превышает потребность потребления крупнейших предприятий бизнес-группы Коломойского. Это означает, что излишки будут перепродавать.
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