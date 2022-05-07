Финляндия сократила импорт российской нефти на 70%

С марта Финляндия сократила на 70% импорт российской нефти. Страна активно решала этот вопрос с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Финляндия заменила российскую нефть в основном на норвежскую. Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Стоимость закупки нефти из России упала на 45% по сравнению с 2021 годом.

Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся,

– написал главный экономист из Хельсинки Danske Bank A/S.

Пасси Куоппамаки добавил, что большое увеличение стоимости импорта будет временным явлением. А ведь Финляндия сокращает использование российской энергии.

В отдельном отчете статистический офис сообщает, что Финляндия импортировала 92% природного газа из России в 2021 году. На газ приходится всего 5% потребляемой энергии в Северной стране.

Из стран Европейского Союза Словакия больше всего зависит от России в своих энергетических потребностях. Так как в Польшу, Литву и Финляндию поступает две трети энергетических потребностей от страны-агрессора.

Ермак отреагировал на действия Финляндии

Руководитель ОП Андрей Ермак подчеркнул, что Финляндия демонстрирует решительность. Страна показывает пример другим государствам, как следует поступать, чтобы энергетически не зависеть от России.

Страна демонстрирует Европе как необходимо быстро действовать, чтобы не зависеть от российской энергетической иглы.

– написал Ермак.

Новый пакт санкций против России

Следует отметить, что Финляндия отказывается от российской нефти из-за подготовки стран ЕС нового 6-го пакета санкций против России.

Речь прежде всего об отключении "Сбербанка" и еще 2 банков от системы SWIFT.

Также будет рассматриваться предложение о введении запрета на импорт российской нефти. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что это – постепенный процесс. Будет нелегко, но об этом нужно позаботиться. Предварительно на отказ странам ЕС от российской нефти дали 6 – 8 месяцев. Исключениями могут стать Венгрия и Словакия, потому что эти страны слишком зависимы от российской нефти.

Ограничения будут также касаться пропагандистского телевидения. Речь идет о трех российских телеканалах, которые распространяют ложь о Путине. Им запретят вещать в ЕС.

Еврокомиссия уже передала проект 6 пакета санкций против России членам ЕС для ознакомления.

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