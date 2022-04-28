Финляндия решила не платить за российский газ в рублях
Источник:HS
Российский ультиматум по оплате газа в рублях не приняла и Финляндия. Это решение там было принято еще в начале месяца.
Однако рассказали об этом только 27 апреля. Подробнее о категорическом отказе рассказала министр по европейскому и корпоративному управлению Финляндии Титти Туппурайнен.
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Не хотят соглашаться с условиями Кремля
По словам министра, этот вопрос обсуждали в правительственном комитете по экономической политике. Там сошлись во мнении, что нельзя соглашаться с условиями, которые диктует Кремль.
Речь идет о требовании, которое ранее озвучил российский диктатор Путин. Он сказал, что за газ России сейчас нужно платить в рублях. При отказе это делать, он сказал разрывать соглашения.
Это сразу вызвало негодование мирового сообщества. Однако Bloomberg 27 апреля сообщил, что 4 европейских компании все же оплатили газ рублями.Обратите внимание! Схема, предложенная Путиным, необходима для обхода санкций. Дело в том, что страны должны переводить деньги в евро или долларах в российский "Газпромбанк". Там уже производят конвертацию в валюту страны-агрессора.
Кто еще отказался:
- Польша;
- Болгария;
- Азербайджан;
- Италия – заявила о готовности к такому шагу.
Как следствие, в Польше и Болгарии 26 апреля россияне уже отключили поставки этого энергетического ресурса.
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