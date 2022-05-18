Финляндия ожидает прекращения поставок российского газа уже 20 – 21 мая

В Финляндии заявили о высоком риске остановки импорта российского газа уже в ближайшие дни. Финляндия отказалась платить России за газ рублями.

В "Газпроме" молчат об импорте газа в Финляндию

Финская государственная газовая компания Gasum заявила, что импорт природного газа из России может прекратиться 20 или 21 мая.

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Gasum считает, что существует реальный риск прекращения поставок природного газа по контракту компании, а также вероятность прекращения импорта природного газа из России в Финляндию либо поздно вечером в пятницу, 20 мая, либо в субботу, 21 мая 2022 года,

– говорится в сообщении компании.

В Gasum заявили, что компания не получала никакой информации по импорту газа ни от "Газпром экспорта", ни от российского оператора.

В Финляндии еще раньше ожидали, что Россия остановит поставки газа. Сообщалось, что 23 мая Финляндия должна оплатить следующие счета за газ государства-агрессора.

Финляндия отказалась платить за газ рублями

Отметим, что 17 мая компания Gasum решила подать в суд на российский "Газпром экспорт" из-за требования платить за газ в рублях.

Финская компания заявила, что не принимает требований по переходу на платежи в рублях. До этого Россия принимала оплату за газ в евро.

Добавим, что 14 мая Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию. Москва пошла на такие шаги на фоне официальной заявки Финляндии по членству в НАТО.

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