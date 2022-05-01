Финляндия готовится к прекращению поставок газа из России и обещает более жесткие санкции
Источник:Андрей Ермак
Российский газ после 20 мая, возможно, прекратит получать Финляндия. Страна не согласилась платить за топливо рублями.
Об этом 1 мая сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Финская госкомпания Gasum должна сообщить России о своем решении по ее газу до 20 мая.
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"Важно удержать единство Европы в этом вопросе. Также я напоминаю о необходимости санкций против Сбербанка и Газпромбанка, которые мы предлагаем нашим союзникам в формате плана группы Макфола – Ермака, а также нефтяное эмбарго, которое должно войти в шестой пакет санкций ЕС", – написал Ермак.
Санкции от Финляндии
Глава социал-демократической партии и премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что следует усилить санкции против России и увеличить военно-техническую помощь Украине.
"Финляндия готова ввести еще более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Также Украине окажут поддержку в войне и помощь в восстановлении территорий", – заявила Марин.
От чего еще отказалась Финляндия
Ранее Финляндия заявила, что сокращает зависимость от электроэнергии страны-террориста. Поэтому национальный оператор электросетей Финляндии Fingrid снизит импорт на 30%. Такое решение подкреплено оценкой рисков для энергосистемы страны.
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Санкции против России: последние новости
- На встрече представителей стран-членов Евросоюза в Брюсселе делегаты из Германии подтвердили, что их страна поддержала запрет на импорт энергоресурсов из России.
- Финляндия лишила основного источника электропитания дата-центр российского Яндекса, находящегося в муниципалитете Мянття. Пока он работает от дизельных генераторов, однако долго он так не протянет.
- В Конгрессе Соединенных Штатов Америки был принят законопроект, позволяющий конфисковывать активы подсанкционных россиян. За это проголосовали 417 конгрессменов. Изъятые ресурсы будут направлены на восстановление Украины, гуманитарную помощь и военную поддержку.
- Правительство Великобритании 26 апреля в очередной раз расширило санкции против России. Они внесли 195 правок и добавили ряд чиновников, связанных с российской агрессией.