Об этом 1 мая сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак со ссылкой на газету Helsingin Sanomat. Финская госкомпания Gasum должна сообщить России о своем решении по ее газу до 20 мая.

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"Важно удержать единство Европы в этом вопросе. Также я напоминаю о необходимости санкций против Сбербанка и Газпромбанка, которые мы предлагаем нашим союзникам в формате плана группы Макфола – Ермака, а также нефтяное эмбарго, которое должно войти в шестой пакет санкций ЕС", – написал Ермак.

Санкции от Финляндии

Глава социал-демократической партии и премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что следует усилить санкции против России и увеличить военно-техническую помощь Украине.

"Финляндия готова ввести еще более жесткие санкции против России, чтобы положить конец войне в Украине. Также Украине окажут поддержку в войне и помощь в восстановлении территорий", – заявила Марин.

От чего еще отказалась Финляндия

Ранее Финляндия заявила, что сокращает зависимость от электроэнергии страны-террориста. Поэтому национальный оператор электросетей Финляндии Fingrid снизит импорт на 30%. Такое решение подкреплено оценкой рисков для энергосистемы страны.

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