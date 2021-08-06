Блокировка переводов и штрафы: почему украинцы жалуются на финмониторинг

В Украине уже более года как вступил в силу закон о финансовом мониторинге, что должно предотвращать отмывание "грязных" средств, подрывающих экономику страны, и финансирование терроризма. Как именно осуществляется финансовый мониторинг и какими полномочиями обладают банки, рассказываем далее.

Новые правила финмониторинга действуют в Украине с 28 апреля 2020 года. Его цель – приблизить законодательство Украины к мировым и европейским стандартам в выявлении незаконных средств на счетах украинцев.

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Однако несмотря на хорошую цель, закон причиняет неудобства и законопослушным гражданам. В основном это происходит из-за сбоев в автоматической системе проверки банками клиентов. Иногда случаются даже курьезные случаи.

Также при попытке совершить транзакцию вам могут позвонить из банка и попросить в телефонном режиме подтвердить операцию. Такая ситуация произошла с журналисткой 24 канала Алиной Туришин, когда ей нужно было перевести на карточку своего знакомого 3 тысячи гривен. Ей позвонили из Приватбанка, спросив, действительно ли она хочет осуществить данную операцию. Однако после подтверждения транзакции операция была завершена.

А вот когда Алина захотела перевести более 20 тысяч гривен, ей опять же позвонили из Приватбанка, однако в этот раз осуществить операцию одной транзакцией не удалось. Поэтому пришлось разделить сумму на меньшие.

В случае, если ваши накопления вы прятали под матрасом, то будет довольно трудно объяснить происхождение денег во время совершения существенной покупки. Также происхождение таких денег придется объяснять, если захотите открыть лицевой счет и хранить деньги там.

Заметьте, что если транзакция клиента вызывает подозрение у банка, то он может ее заблокировать без предупреждения / Фото pmg.ua

Правила финансового мониторинга

Нацбанк разослал банкам разъяснительные инструкции, как осуществлять проверки по выявлению незаконных средств на счетах населения.

Какие финансовые операции под пристальным наблюдением:

операции с наличными,

операции, которые являются нетипичными для их клиентов,

операции на суммы от 400 тысяч гривен. Ранее предельной суммой, в отношении которой должен осуществляться финансовый мониторинг, было 150 тысяч гривен,

переводы, которые делаются с участием физических лиц, которые играют ведущую роль в жизни страны, например, чиновники, нардепы,

операции предпринимателей, открывших ФЛП меньше, чем три месяца назад, а также юридических лиц.

Требования по идентификации происхождения средств не действуют: при переводе средств за покупку товаров в интернет-магазине, уплате налогов, коммунальных услуг, штрафов, страховых взносов.

Как осуществляется финансовый мониторинг

что юристы, бухгалтерские компании, аудиторы, нотариусы должны осуществлять первичный финансовый мониторинг своих клиентов и сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в соответствующие органы контроля. Если этого не делать, предусмотрены штрафы.

Несмотря на рекомендации Нацбанка, банки могут проводить проверки своих клиентов в более жестком формате. Если банку покажется, что его клиент совершает правонарушение, переводя средства, происхождение которых кажется подозрительным, то банк может заблокировать и остановить операцию. Однако лишь на два рабочих дня, что является вполне правомерным, по словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой.

Далее клиент в течение двух дней должен будет объяснить происхождение средств и предоставить соответствующие документы.

То есть объяснить:

легальным ли путем заработана эта сумма;

уплачены ли с нее налоги;

в рамках оплаты какой услуги осуществляется перевод средств.

Также подозрения у банка могут возникнуть, если клиент при оформлении карты указал финансовое положение, которое значительно ниже, чем сумма перевода.

При оформлении карты клиент обязан указать свое финансовое положение / Фото Pixabay

Какое наказание может ждать недобросовестных клиентов

Денежное наказание в размере штрафа предусмотрено не только для граждан, чьи действия банк расценил как неправомерные, но и для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ).

Так, для различных СПФМ устанавливаются различные предельные размеры штрафа:

10% от оборота, однако не более 135,15 миллиона гривен, для СПФМ, которые являются финансовыми учреждениями,

двукратный объем выгоды, или, если невозможно определить, – 27,03 миллиона гривен, для других СПФМ.

Для украинцев, которые ведут предпринимательскую деятельность и получают прибыль, но не платят при этом налогов, разработана система штрафных санкций – до 85 тысяч гривен, а полученные средства конфискуют, согласно статье 164 УК.

Налоговая амнистия

Чтобы не бояться финансового мониторинга, украинцам предлагают пройти одноразовое декларирование активов: с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Оно также рассчитано на украинцев, которые хотят легализовать свои наличные накопления, происхождение которых не в состоянии объяснить. То есть, вышеупомянутые "деньги из-под матраса".

В этот период все желающие украинцы смогут проинформировать налоговую о своих активах, имуществе и накопленных деньгах. Предполагается, что о происхождении этих доходов спрашивать не будут, поскольку в этом собственно и заключается суть амнистии.

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Однако, если за имущество и деньги, которое население задекларирует, не были уплачены налоги, то их все же придется уплатить, чтобы в дальнейшем свободно пользоваться активами и деньгами. Процент налога будет колебаться от 2,5 до 9, в зависимости от вида актива.