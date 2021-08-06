Новые правила финмониторинга действуют в Украине с 28 апреля 2020 года. Его цель – приблизить законодательство Украины к мировым и европейским стандартам в выявлении незаконных средств на счетах украинцев.

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Однако несмотря на хорошую цель, закон причиняет неудобства и законопослушным гражданам. В основном это происходит из-за сбоев в автоматической системе проверки банками клиентов. Иногда случаются даже курьезные случаи.

Также при попытке совершить транзакцию вам могут позвонить из банка и попросить в телефонном режиме подтвердить операцию. Такая ситуация произошла с журналисткой 24 канала Алиной Туришин, когда ей нужно было перевести на карточку своего знакомого 3 тысячи гривен. Ей позвонили из Приватбанка, спросив, действительно ли она хочет осуществить данную операцию. Однако после подтверждения транзакции операция была завершена.

А вот когда Алина захотела перевести более 20 тысяч гривен, ей опять же позвонили из Приватбанка, однако в этот раз осуществить операцию одной транзакцией не удалось. Поэтому пришлось разделить сумму на меньшие.

В случае, если ваши накопления вы прятали под матрасом, то будет довольно трудно объяснить происхождение денег во время совершения существенной покупки. Также происхождение таких денег придется объяснять, если захотите открыть лицевой счет и хранить деньги там.

Якщо у банка транзакція клієнта викликає підозру, то він може її заблокувати без попередження

Заметьте, что если транзакция клиента вызывает подозрение у банка, то он может ее заблокировать без предупреждения / Фото pmg.ua

Правила финансового мониторинга

Нацбанк разослал банкам разъяснительные инструкции, как осуществлять проверки по выявлению незаконных средств на счетах населения.

Какие финансовые операции под пристальным наблюдением:

  • операции с наличными,
  • операции, которые являются нетипичными для их клиентов,
  • операции на суммы от 400 тысяч гривен. Ранее предельной суммой, в отношении которой должен осуществляться финансовый мониторинг, было 150 тысяч гривен,
  • переводы, которые делаются с участием физических лиц, которые играют ведущую роль в жизни страны, например, чиновники, нардепы,
  • операции предпринимателей, открывших ФЛП меньше, чем три месяца назад, а также юридических лиц.

Как осуществляется финансовый мониторинг

Несмотря на рекомендации Нацбанка, банки могут проводить проверки своих клиентов в более жестком формате. Если банку покажется, что его клиент совершает правонарушение, переводя средства, происхождение которых кажется подозрительным, то банк может заблокировать и остановить операцию. Однако лишь на два рабочих дня, что является вполне правомерным, по словам исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Елены Коробковой.

Далее клиент в течение двух дней должен будет объяснить происхождение средств и предоставить соответствующие документы.

То есть объяснить:

  • легальным ли путем заработана эта сумма;
  • уплачены ли с нее налоги;
  • в рамках оплаты какой услуги осуществляется перевод средств.

Также подозрения у банка могут возникнуть, если клиент при оформлении карты указал финансовое положение, которое значительно ниже, чем сумма перевода.

Під час оформлення картки клієнт зобов'язаний вказати своє фінансове положення

При оформлении карты клиент обязан указать свое финансовое положение / Фото Pixabay

Какое наказание может ждать недобросовестных клиентов

Денежное наказание в размере штрафа предусмотрено не только для граждан, чьи действия банк расценил как неправомерные, но и для субъектов первичного финансового мониторинга (СПФМ).

Так, для различных СПФМ устанавливаются различные предельные размеры штрафа:

  • 10% от оборота, однако не более 135,15 миллиона гривен, для СПФМ, которые являются финансовыми учреждениями,
  • двукратный объем выгоды, или, если невозможно определить, – 27,03 миллиона гривен, для других СПФМ.

Для украинцев, которые ведут предпринимательскую деятельность и получают прибыль, но не платят при этом налогов, разработана система штрафных санкций – до 85 тысяч гривен, а полученные средства конфискуют, согласно статье 164 УК.

Налоговая амнистия

Чтобы не бояться финансового мониторинга, украинцам предлагают пройти одноразовое декларирование активов: с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года. Оно также рассчитано на украинцев, которые хотят легализовать свои наличные накопления, происхождение которых не в состоянии объяснить. То есть, вышеупомянутые "деньги из-под матраса".

В этот период все желающие украинцы смогут проинформировать налоговую о своих активах, имуществе и накопленных деньгах. Предполагается, что о происхождении этих доходов спрашивать не будут, поскольку в этом собственно и заключается суть амнистии.

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Однако, если за имущество и деньги, которое население задекларирует, не были уплачены налоги, то их все же придется уплатить, чтобы в дальнейшем свободно пользоваться активами и деньгами. Процент налога будет колебаться от 2,5 до 9, в зависимости от вида актива.