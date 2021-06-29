Финансовый крах: от чего предостерегает и, что советует автор бестселлера Кийосаки

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки считает, что вскоре следует ожидать наибольший финансовый крах в истории. В чем американский бизнесмен советует держать деньги, рассказываем далее.

Советы и предостережения Кийосаки

Господин Кийосаки предупредил инвесторов, в своем сообщении в социальной сети твиттер, о финансовом крахе и отметил, что сейчас лучшее время, чтобы к нему подготовиться. Финансы свои он советует держать в биткоинах, золоте и серебре.

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Соответственно, сейчас, по его мнению, лучшее время, чтобы инвестировать в драгоценные металлы и биткоины.

Рост биткоина: майский прогноз Кийосаки

Автор бестселлера в середине мая, в этом году, также советовал инвесторам покупать биткоин пока он не пересек отметку в 20 тысяч долларов. Тогда он об этом тоже рассказал на своей страничке в твиттере и прогнозировал, что биткоин может двигаться в направлении 50 тысяч долларов. О том, что будет влиять на рост биткоина, читайте в другом материале 24 канала.