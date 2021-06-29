Советы и предостережения Кийосаки
Господин Кийосаки предупредил инвесторов, в своем сообщении в социальной сети твиттер, о финансовом крахе и отметил, что сейчас лучшее время, чтобы к нему подготовиться. Финансы свои он советует держать в биткоинах, золоте и серебре.
Читайте также Можно ли с 210 тысячами гривен стать владельцем современного кроссовера
Соответственно, сейчас, по его мнению, лучшее время, чтобы инвестировать в драгоценные металлы и биткоины.
Рост биткоина: майский прогноз Кийосаки
Автор бестселлера в середине мая, в этом году, также советовал инвесторам покупать биткоин пока он не пересек отметку в 20 тысяч долларов. Тогда он об этом тоже рассказал на своей страничке в твиттере и прогнозировал, что биткоин может двигаться в направлении 50 тысяч долларов. О том, что будет влиять на рост биткоина, читайте в другом материале 24 канала.