Финансовый крах: что происходит с экономикой России после нападения на Украину

Результат сокрушительных санкций Европы против России и ее экономики не заставил себя долго ждать. Так, уже в понедельник Московская биржа была закрыта на целый день, акции российского банка обвалились на 75% за сутки, а курс рубля к доллару рекордно вырос.

Крах российской экономики

Российская экономика может сократиться на 5%, а дочерняя компания крупнейшего российского банка оказалась на грани краха, поскольку вкладчики поспешили забрать свои вклады. Также в ответ на рекордный рост курса российского рубля к доллару центробанк России принял решение повысить ключевую ставку до 20%.

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Падение рубля

Российский рубль, после циничного вторжения России на территорию Украины, уже потерял около 30% своей стоимости. Следует также напомнить, что российская национальная валюта начала обесцениваться еще 21 февраля, когда боевики обратились к Путину, чтобы он признал "независимость" так называемых квазиреспублик.

Сейчас согласно данным российского центробанка курс рубля к доллару составляет 83,54 рубля покупки и 93,55 рубля продажи. Однако на "черном рынке" и в обменниках он почти вдвое больше.

Напомним, что Россия является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире, говорится об экспорте нефти и газа. Однако другие секторы ее экономики зависят от экспорта. Следовательно, падение национальной валюты и стремительный рост курса приведет к росту инфляции в стране.

Что такое инфляция Это длительный рост общего уровня цен, отражающий снижение покупательной способности денежной единицы. Для стран с развитой экономикой инфляция должна держаться в пределах 2±1% годовых, а для развивающихся – 5±1% годовых.

Торги на бирже

В понедельник 28 февраля начало торгов на российском фондовом рынке было отложено, а затем вообще отменено, идется в сообщении российского центробанка.

Также акции газовой компании "Газпром" (GZPFY) упали на 37% на лондонской бирже, а акции интернет-провайдера "Яндекс" (YNDX) должны открыться снижением на 20% в Нью-Йорке.

Напомним, что в отношении России был применен шквал сокрушительных санкций от ряда стран, а 26 февраля стало известно, что все страны поддерживают отключение страны-агрессорки от международной платежной системы SWIFT и парализуют активы российского центрального банка. 28 февраля МИД Великобритании заявил, что первые шаги к полному отключению России от SWIFT сделаны.

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Международные резервы России

Нил Ширинг, главный экономист Capital Economics, считает, что учитывая все вышеперечисленное падение российской экономики на около 5% кажется вполне реальным.

Аналитики CNN Business отмечают, что правительство Путина провело последние годы в подготовке к возможным сокрушительным санкциям, поэтому накопило 630 миллиардов долларов международного резерва, включая золото. Однако часть этих накопленных резервов сейчас заморожена. Речь идет об около 40% российских золотовалютных запасов.

Мы запретим операции Центрального банка России и заморозим все его активы, чтобы он не финансировал войну Путина,

– заявила 27 февраля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Администрации США подчеркнули, что санкции против России направлены на то, чтобы экономика России продолжала падать под их давлением, пока Путин будет продолжать военную агрессию на территории Украины.

Примечательно, что представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что Россия давно готовилась ко всем возможным санкциям, более того, якобы у страны-агрессора есть план действий и реагирования в подобной ситуации. Хотя, учитывая, что курс рубля к доллару стремительно растет, ставка выросла в два раза, а акции крупнейшего банка России "Сбербанка" обвалились на 75% в сутки это кажется довольно сомнительным.

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Россияне массово снимают наличные деньги

Аналитики отмечают, что вкладчики будут пытаться обезопасить свои вклады и будут дальше массово снимать наличные в банкоматах.

События этих выходных (26 – 27 февраля 2022 года – 24 канал) теперь означают, что ни один банк G7 не сможет покупать российские рубли, что приведет к свободному падению валюты, и в конце концов мы можем увидеть огромный инфляционный шок, развернувшийся внутри России,

– Майкл Хьюсон, главный рыночный аналитик CMC Markets UK.

Население России 27 февраля 2022 года в очередях к банкоматам, чтобы снять наличные с банковских карт / Фото – CNN Business

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