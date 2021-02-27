Формирования финансовых целей – хороший шаг к обеспечению себя от неожиданных счетов, или же от возможности попасть в долговую яму. Финансовое планирование дает возможность не только просмотреть собственные цели и обновить их, но и проанализировать, как они меняются и, что именно на это влияет, чтобы вы смогли построить собственный прочный финансовый фундамент.

Финансовое планирование

Любое правильное финансовое или пенсионное планирование начинается, прежде всего, с постановки целей, которые делятся на:

краткосрочные

среднесрочные

долгосрочные

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Краткосрочные цели

На примере установления и формирования краткосрочных финансовых целей возможно научиться строить более дальновидные. К тому же разбив долгосрочную цель на несколько краткосрочных мы способны лучше понять как нам следует действовать в будущем, а достижение маленьких результатов на пути к цели может стать нашим мотиватором.

Конечно, любой не способен сразу же приумножить собственные доходы за счет краткосрочных целей, чтобы на собственном пенсионном счете накопилось большая сумма. Однако, несколько ключевых краткосрочных финансовых целей способны помочь нам на пути к цели.

Составьте бюджет

Финансовый эксперт Лорен Зангарди Хейнс считает, что мы не сможем узнать, куда сейчас двигаемся в финансовом плане, пока не узнаем, где находимся, а для этого нужно составить бюджет.

Способы ведения бюджета

Самый простой способ отследить и проанализировать собственные расходы – воспользоваться бесплатными программами для отслеживания собственного бюджета. К примеру программа Mint. С помощью нее вы сможете объединить информацию из всех своих учетных записей, что позволит вам маркировать каждую из расходов по категориям. Также вы можете создать бюджет, так сказать, по старинке, просмотрев свои банковские выписки и счета за последние несколько месяцев и классифицировав каждый расходы с помощью электронной таблицы или на бумаге.

Как понять на что тратите больше

Ведя бюджет вы можете узнать, к примеру, сколько ежедневно тратите во время обеда с коллегами на работе, или же сколько составляют ваши расходы в течение выходных, и тому подобное. Как только вы выясните каким образом вы тратите собственные средства, вы сможете, руководствуясь этой информацией, строить финансовые планы, правильно расставив приоритеты.

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Отложите деньги на "черный день"

Деньги "на черный день" – это средства, которые вы откладываете специально для оплаты неожиданных расходов. Для начала сумма может достигать от 500 до 1000 долларов. Достигнув этой финансовой цели, вы можете попробовать его увеличить, чтобы ваш так называемый фонд непредвиденных расходов мог обезопасить вас от более серьезных финансовых трудностей, таких как безработица, например.

Советы экспертов

Эксперт по финансовому планированию Илен Дэвис, рекомендует накопить сумму, которая будет способна покрыть ваши финансовые расходы в течение трех месяцев, если вы останетесь случайно без работы. Конечно, самым идеальным вариантом для вас будет, если суммы сможет хватить на полгода, или год.

Другой способ накопления чрезвычайных сбережений – это расслоение и организация, говорит Кевин Галегос. Эксперт предлагает заработать дополнительные деньги, продавая ненужные вещи на eBay или Craigslist или провести распродажу в собственном дворе.

Зангарди Хейнс рекомендует открыть сберегательный счет и настроить автоматический перевод суммы, которую вы решили откладывать ежемесячно, исходя из собственного бюджет, пока не накопите достаточно в свой финансовый фонд, создав прочную финансовую подушку.

В общем, все финансовые эксперты сходятся на том, что создание финансовой подушки безопасности и накопления денег к собственному финансовому пенсионного фонда должно быть приоритетом, или не оказаться в затруднительном положении.

Проанализируйте для себя все мнения экспертов и определите какой из способов накопления будет актуальным именно для вас / Unsplash

Выплаты по кредитным картам

Стоит начать с того, что эксперты в основном расходятся во мнение, что следует сделать сначала: погасить кредитные долги, или же начать накапливать собственный финансовый фонд.

Погасить кредитные долги. Некоторые считают, что вам следует создать чрезвычайный фонд, даже если у вас все еще есть долг по кредитной карте, так как без этого фонда любые неожиданные расходы приведут к дальнейшей задолженности по кредитной карте. Накапливать собственный финансовый фонд. Другие же уверены, что сначала следует погасить долг по кредитной карте, так как проценты настолько дорого обходятся, что это значительно затрудняет достижение любой другой финансовой цели.

Поэтому вы можете выбрать ту философию, которая имеет для вас наибольший смысл, или же прислушаться к обоим одновременно.

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Среднесрочные цели

После того как вы начали прописывать четко бюджет, создали финансовый фонд для непредвиденных ситуаций и погасили долг по кредитной карте – начинать работать над среднесрочными финансовыми целями. Такие цели создадут условный мостик между вашими краткосрочными и долгосрочными финансовыми целями.

Страховка

Большинство экспертов советует застраховать свою жизнь и жизнь семьи на случаи травм или преждевременной смерти. Срочное страхование собственной жизни является наименее сложным и наименее дорогим видом страхования жизни. Финансовый эксперт, господин Галегос считает, что следует иметь страховку на случай потери трудоспособности, чтобы иметь возможность защитить свои доходы.

Страхование на случай потери трудоспособности

Страхование на случай потери работоспособности способно будет заменить часть вашего дохода, если вы серьезно заболеете или получите сильную травму, через которую не сможете работать. К тому же с финансовой точки зрения это будет более выгодно, чем доход от инвалидности по социальному обеспечению.

Погасить студенческие займы

Постоянные выплаты студенческой ссуды, которой вы воспользовались, во время учебы, способна серьезно помешать вашим ежемесячным накоплением. Одной из стратегий, которая может помочь вам погасить студенческие займы, является рефинансирование в новый кредит с низкой процентной ставкой.

Будьте осторожны : если вы рефинансирует федеральные студенческие ссуды у частного кредитора, вы можете потерять некоторые преимущества, связанные со студенческими займами, такие как выплата, отсрочка и терпимость на основе дохода, что может помочь, если вы окажетесь в тяжелом финансовом положении.

Ваши мечты

Среднесрочные цели также могут включать цели, такие как приобретение первого дома или, впоследствии, дома для отдыха. Возможно, у вас уже есть дом и вы хотите обновить его капитальным ремонтом – или начать экономить для возможности приобрести новый. Другой пример среднесрочных целей – колледж для ваших детей или внуков.

После того как вы установили одну или несколько целей для себя, выясните сколько вам нужно сэкономить, чтобы достичь их чем побыстрее. Также визуализация будущего, к которому вы стремитесь, является первым шагом к его достижению.

Долгосрочные цели

Наибольшей долгосрочной финансовой целью для большинства людей есть сбережения достаточного количества денег для выхода на пенсию. Общепринятое правило, согласно которому вы должны экономить от 10% до 15% каждой зарплаты. Но чтобы убедиться, что вы действительно достаточно экономите, нужно выяснить, сколько вам на самом деле нужно для выхода на пенсию.

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Расходы на пенсии

Чтобы рассчитать, какая сумма может потребоваться при выходе на пенсию финансовые эксперты советуют оценить будущие расходы, сделав следующее:

Оцените желаемые ежегодные расходы на жизнь при выходе на пенсию. Бюджет, который вы создали, начиная с краткосрочных финансовых целей, даст вам представление о том, сколько вам нужно.

Отнимите доход, который вы получите.

Включите в него социальное обеспечение, пенсионные планы и пенсии. Это оставит вам сумму, которую нужно профинансировать за счет вашего инвестиционного портфеля.

Оцените, сколько в пенсионных активах вам нужно сэкономить для выхода на пенсию в желаемый период.

Благодаря таким простым пунктам вы сможете выстроить четкую стратегию достижения вашей финансовой цели, а в этом случае выйти на пенсию в желаемый промежуток времени.

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