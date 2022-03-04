Финансовая изоляция России

LSE заявила, что приостановила глобальные депозитарные расписки (ГДР) для восьми российских компаний, включая "Магнит" и "Систему", после заморозки торгов 28 компаниями в четверг.

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Также некоторые страховщики отозвали страховое покрытие у экспортеров в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Напомним, что санкции Запада в отношении России направлены на то, чтобы помешать российским компаниям получить доступ к западным рынкам и инвестициям.

По словам источников в отрасли, страховщики торговых кредитов, которые обеспечивают финансовую защиту для экспорта и импорта, отказываются от страхования предприятий, экспортирующих в Россию, в связи с рисками санкций, крупных претензий или пропущенных платежей.

Инвесторы избавляются от активов

Британская Royal London стала последним западным инвестором, который заявил, что продаст свои российские активы в кратчайшие сроки. "Мы все равно не можем торговать этими вещами, но, как только сможем, мы, очевидно, намерены избавиться от них", – заявил генеральный директор Royal London Барри О'Дуайер.

Генеральный директор еще одной крупной британской инвестиционной группы Schroders заявил, что российские акции и облигации сейчас "абсолютно непригодны для инвестиций". Также за последнюю неделю многие мировые гиганты сообщили о выходе с российского бизнес-рынка.

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Торги на Московской бирже

Торговля акциями на Московской бирже из-за опасений обвала прекратилась после вторжения в Украину и введения жестких санкций Запада. По состоянию на 4 марта 2022 г. российский центробанк сообщил, что принял решение не возобновлять торги на Московской бирже.

Российский рубль падает

Российский регулятор ввел 12%-ную комиссию на покупку валюты.

Также комиссию в размере 30% для покупки иностранной валюты физическими лицами на валютных биржах.

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Таким образом власти пытаются сдержать курс рубля к иностранной валюте. Однако стоит заметить, что даже Центральный банк на 4 марта начал несколько поднимать курс рубля к доллару: 111,75 рубля – покупка и 105,81 рубля – продажа. Конечно, на "черном рынке" он в два, а то и три раза выше.

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