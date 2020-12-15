НАБУ расследует дело о незаконном завладении 62 миллионами евро Citycommerce Bank. К этому, вероятно, причастны министр внутренних дел Арен Аваков и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.

Так, производство открыли по решению Высшего антикоррупционного суда, сообщает Интерфакс-Украина.

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Детали дела

НАБУ начало расследование 1 декабря.

Дело касается злоупотребления полномочиями должностными лицами "Городского коммерческого банка".

Кроме того, рассматривают возможное содействие чиновников во время финансовых операций с использованием счетов в Meinl Bank Aktiengesellschaft, который расположен в Австрии.

Так, в уголовном производстве расследуют исчезновение денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.

Деньги вывели по указанию владельцев или менеджмента банков-банкротов в оффшоры

Схема вывода денег

Банк в Австрии выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Все происходило по поручению владельцев украинских банков.

В качестве гарантии для этих кредитов были деньги на корреспондентских счетах украинского банка, которые лежали в иностранном. Поскольку кредит не вернули, деньги забрало австрийское финучреждение. Такие действия не являются незаконными, но с помощью них часто отмывают деньги.

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