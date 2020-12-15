Фигурируют Аваков и Гонтарева: НАБУ расследует дело о завладении 62 миллионами евро
НАБУ расследует дело о незаконном завладении 62 миллионами евро Citycommerce Bank. К этому, вероятно, причастны министр внутренних дел Арен Аваков и экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева.
Так, производство открыли по решению Высшего антикоррупционного суда, сообщает Интерфакс-Украина.
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Детали дела
- НАБУ начало расследование 1 декабря.
- Дело касается злоупотребления полномочиями должностными лицами "Городского коммерческого банка".
- Кроме того, рассматривают возможное содействие чиновников во время финансовых операций с использованием счетов в Meinl Bank Aktiengesellschaft, который расположен в Австрии.
- Так, в уголовном производстве расследуют исчезновение денег с корреспондентских счетов украинских банков в Австрии.
- Деньги вывели по указанию владельцев или менеджмента банков-банкротов в оффшоры
Схема вывода денег
Банк в Австрии выдавал кредиты подконтрольным украинцам оффшорным компаниям. Все происходило по поручению владельцев украинских банков.
В качестве гарантии для этих кредитов были деньги на корреспондентских счетах украинского банка, которые лежали в иностранном. Поскольку кредит не вернули, деньги забрало австрийское финучреждение. Такие действия не являются незаконными, но с помощью них часто отмывают деньги.
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