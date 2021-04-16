Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) сообщил, что ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо в своем пресс-релизе. Ликвидация состоялась согласно закону Украины.

Ликвидация банка

В Фонде отметили, что банк был ликвидирован в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесено запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридического лица.

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Итак, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным,

– говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.

В структуре отметили, что требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращено.

Напомним, что ПАО "Всеукраинский банк развития" принадлежал Александру Януковичу, который является сыном бывшего Президента Украины Виктора Януковича. При каденции которого банк увеличил свои активы почти в 13 раз.

Краткий ход событий