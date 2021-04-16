Фонд гарантирования вкладов ликвидировал банк, который принадлежал сыну Януковича
Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) сообщил, что ликвидировал ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридическое лицо в своем пресс-релизе. Ликвидация состоялась согласно закону Украины.
Источник:ФГВФО
Ликвидация банка
В Фонде отметили, что банк был ликвидирован в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований внесено запись о проведении государственной регистрации прекращения ПАО "Всеукраинский банк развития" как юридического лица.
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Итак, ликвидация банка считается завершенной, а сам банк ликвидированным,
– говорится в пресс-релизе ФГВФЛ.
В структуре отметили, что требования кредиторов к банку, которые были недовольны за недостаточностью его имущества, считаются погашенными, и полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "ВБР" прекращено.
Краткий ход событий
- 27 января 2021 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты вкладчикам ПАО "Всеукраинский банк развития" в связи с завершением его ликвидации, о чем Фонд сообщил в пресс-релизе.
- 23 декабря 2015 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Всеукраинского банка развития".
- С 27 ноября 2014 года в банке работала временная администрация, поскольку бак был признан неплатежеспособным после применения санкций ЕС в отношении акционера банка Александра Януковича.
- "Всеукраинский банк развития" работал на рынке Украины с 2009 года и входил в группу крупных банков.
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