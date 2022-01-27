"Фатальной катастрофы не произойдет": Россия заявила, что не боится отключения от SWIFT

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится отключения от SWIFT и даже имеет заготовку и этот случай. Также страну-агрессора не пугает и запрет сделок с долларом и евро.

Почему Россия не боится отключения от SWIFT

Медведев заявил, что не верит в отключение России от SWIFT, потому что это никому не выгодно. Более того, страна готова даже к такому сценарию, ведь имеет собственную государственную систему СПФП (Система передачи финансовых сообщений).

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Я скажу прямо, я не очень верю, что нас кто-то от этой системы отключит, потому что это не выгодно никому. Но у нас есть и заготовка на этот счет, если все-таки что-нибудь подобное произойдет, то это своя система передачи финансовых данных (СПФП – 24 канал),

– заявил он.

Медведев напомнил, что СПФП была подготовлена ​​российским центральным банком, и эта платежная система постоянно тестируется. "Она работает, она не даст, так сказать, ни минуты простоя и будет выполнять все необходимые функции внутри страны", – считает политик.

Следует отметить, что в Украине также есть своя собственная платежная система, которая обеспечивала расчеты до того, как мы не присоединились к SWIFT. Поэтому российская финансовая платежная система не является чем-то новым или российским "ноу-хау".

Однако в случае отключения от SWIFT страна не сможет производить переводы на международном уровне, а соответственно все операции по импорту и экспорту будут парализованы. Это может привести к дефициту и быстрому росту инфляции.

"Роковой катастрофы не произойдет"

За всю историю существования SWIFT наказывали страну отключением от международной межбанковской системы всего три раза – Северную Корею в 2017 году и Иран в 2012 и 2018 годах. Экономика Ирана в результате повторного включения от SWIFT оказалась под угрозой глубокой стагнации после первого отключения в 2012 году.

Несмотря на действительно возможную угрозу коллапса экономики, российский политик уверен, что роковой катастрофы не произойдет, но вместе с этим и отмечает трудности которых не избежать.

Да, они (переводы за границу – 24 канал) будут сложнее, это очевидно, но никакой такой роковой катастрофы не произойдет,

– уверен он.

Примечательно и то, что Медведев вместе с заявлениями о том, что ничего рокового не произойдет, подчеркнул полезность международной системы SWIFT и неоднократно вспоминал о сложностях в осуществлении международных переводов.

Что нужно знать о SWIFT Платежная система SWIFT объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций более чем в 200 странах и территориях. Иными словами SWIFT – мировой монополист в предоставлении электронных финансовых услуг. Ежедневно через нее проходит более миллиона транзакций на 6 триллионов долларов (1,8 миллиарда сообщений в год), включающих денежные переводы, межбанковские платежи, ценные бумаги, дорожные чеки, согласно Платежная система SWIFT объединяет более 11 тысяч банков, финансовых учреждений и корпораций более чем в 200 странах и территориях. Иными словами SWIFT – мировой монополист в предоставлении электронных финансовых услуг. Ежедневно через нее проходит более миллиона транзакций на 6 триллионов долларов (1,8 миллиарда сообщений в год), включающих денежные переводы, межбанковские платежи, ценные бумаги, дорожные чеки, согласно данным из Википедии.

"Перспективный юань"

Также Дмитрий Медведев заявил, что Россия не боится запрета сделок с долларом и евро, потому что есть "очень перспективный юань".

Отсутствие доллара сможет заменить евро, если будет решение по евро – юань, это новая очень перспективная резервная валюта,

– считает он.

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