Еженедельный экспорт российской нефти упал на 26%

28 марта 2022 , 17:54
Читати новину українською

Источник:

Bloomberg

Через неделю экспорт российской нефти сократился более чем на четверть против предыдущей. Это произошло потому, что многие потребители российского сырья захотели найти другого импортера на фоне войны в Украине.

Сокращение экспорта российской нефти

Среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн в период с 14 по 23 марта этого года, что на 26,4% меньше чем неделей ранее, согласно отраслевым данным. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

Обратите внимание Нефть резко подешевела из-за сокращения спроса

Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину,
– говорится в сообщении.

Отказ от российской нефти и газа

Обратите внимание! В ЕС разделилось мнение относительно энергетического эмбарго против России. Германия и Нидерланды блокируют запрет, а вот у стран Балтии другое мнение. Больше об этом –  читайте здесь. 

Может заинтересовать – Денис Шмигаль призвал мир ввести эмбарго на российскую нефть: смотрите видео

 

Автор: Дар'я Вереньова