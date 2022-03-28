Сокращение экспорта российской нефти

Среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн в период с 14 по 23 марта этого года, что на 26,4% меньше чем неделей ранее, согласно отраслевым данным. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

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Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину,
– говорится в сообщении.

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