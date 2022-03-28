Сокращение экспорта российской нефти

Среднесуточные поставки в стране достигли 495 300 тонн в период с 14 по 23 марта этого года, что на 26,4% меньше чем неделей ранее , согласно отраслевым данным. Это эквивалентно примерно 3,63 миллиона баррелей в день.

Обратите внимание Нефть резко подешевела из-за сокращения спроса

Резкое снижение произошло, когда Россия столкнулась с растущим стремлением многих ее обычных потребителей найти альтернативные источники энергии после вторжения в Украину,

– говорится в сообщении.

Отказ от российской нефти и газа

США запретили весь импорт российской нефти, сжиженного газа и угля.

Великобритания прекращает импорт российской нефти до конца 2022 года.

Канада запретила импорт нефтепродуктов из России и готова помочь разрешить глобальный энергетический кризис.

Австралия отказывается от импорта нефти и газа из России. Однако дала 45 дней, чтобы суда, перевозящие уже оплаченные энергоносители из России, смогли прибыть для отгрузки в австралийские порты.

Обратите внимание! В ЕС разделилось мнение относительно энергетического эмбарго против России. Германия и Нидерланды блокируют запрет, а вот у стран Балтии другое мнение. Больше об этом – читайте здесь.