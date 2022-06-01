Решение ЕС президент Франции назвал "очень структурным". Также Макрон приветствовал решение об отключении Сбербанка от SWIFT.

Заметьте Что сделает с Россией шестой пакет санкций

Зеленский о 6 пакете санкций

Владимир Зеленский во время обращения к украинцам 31 мая подтвердил, что 6 пакет санкций в ЕС уже согласовали. Конечно, его утверждение и вступление в силу займет некоторое время. Однако ключевые элементы уже известны.

Европейские страны согласовали, что значительно ограничат импорт российской нефти.

Практический результат – это минус десятки миллиардов евро, которые Россия теперь не сможет направить на финансирование террора.

– заявил Зеленский.

Он добавил, что, кроме того, отказ стран ЕС от российской нефти, а также другого ископаемого топлива ускоряет переход на возобновляемые источники энергии. Россия со своей агрессией и курсом на изоляцию останется на обочине современной экономики. Она – проиграет.

Кроме того, 6 пакет ограничений предусматривает:

отключение Сбербанка от SWIFT;

прекращение вещания российских дезинформационных каналов в Европе;

новые персональные санкции.

Зеленский подчеркнул, что сразу после того, как заработает шестой пакет ограничений, начнут готовить седьмой.

Важно – Евросоюз согласовал шестой пакет санкций против России: смотрите видео