Евросоюз разработал план отказа от российского газа

Европейский Союз постепенно отказывается от российских энергоресурсов. После эмбарго на уголь и нефть из России в ЕС готовятся отказаться от российского газа.

ЕС нашел альтернативу российскому газу

ЕС попытается заменить российский газ, увеличив закупки сжиженного газа у США и Катара. Кроме того, в Евросоюзе планируется нарастить мощности зеленой энергетики.

Кстати США разрешили разморозить поставки нефти из Венесуэлы в Европу, чтобы заменить российскую, – СМИ

Еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил, что вместе со своей командой разработал план по отказу от "голубого топлива".

По его словам, Евросоюз импортирует из России 155 млрд. кубометров в год. В 2021 году около 45% импорта природного газа в ЕС приходилось именно на Россию.

Этот новый план будет включать 50 миллиардов кубометров импорта сжиженного природного газа из США или Катара, дополнительные 10 миллиардов на действующих трубопроводах, ускорение морских ветряных турбин и фотоэлектрических панелей, составляющих 25 миллиардов кубометров,

– сказал он.

По словам Бретона, рассматривается и перезапуск угольных электростанций. Хотя ранее страны G7 достигли договоренностей о поэтапном отказе от использования угля.

Еврокомиссар заявил, что ЕС придется как можно быстрее отказаться от российского газа, поскольку лидеру России Владимиру Путину не нравится европейский проект.

Достойно внимания Украина может отказаться от импорта газа: глава ГТС рассказал, как этого достичь

Бретон отметил, что Путин годами пытался разделить Европу, используя разные средства. Еврокомиссар напомнил о российской вакцине "Спутник", которая не сработала, и вмешательстве россиян в европейскую демократию с помощью Russia Today

А теперь он использует газ, чтобы точно разделить нас,

– сказал еврокомиссар.

Россия прекратила поставки газа в ряд стран Европы

Российское политическое руководство цинично пригрозило прекратить поставки так называемым "недружественным странам", которые откажутся платить за газ рублями. При этом в Кремле никого не беспокоит, что требование платить в рублях нарушает контракты.

Еврокомиссия запретила странам и компания ЕС платить за газ рублями, после чего Россия перестала поставлять "голубое топливо" в Болгарию и Польшу. Также платить рублями отказалась Финляндия, куда Россия тоже перестала поставлять газ.

Недавно платить России за газ в рублях отказались Дания и Нидерланды. Литва же стала первой страной ЕС, добровольно отказавшейся от российского "голубого топлива".

Ранее – "Газпром" остановил поставки газа в Нидерланды: смотрите видео