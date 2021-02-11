Евросоюз расширит программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро: детали
Европейская комиссия готова расширить программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро. Решение принято в рамках сотрудничества в области критического сырья.
Источник:Марош Шефчович
Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.
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ЕС и Украина начнут партнерство по сырым материалам и аккумуляторам
Он отметил, что вскоре Украина и ЕС запустят стратегическое партнерство по сырым материалам и аккумуляторам.
Поэтому Евросоюз готов расширить программу технической помощи нашему государству. Поэтому в нее должна войти сфера критического сырья, а бюджет программы повысят на дополнительные 800 тысяч евро.
Ранее в Европейском Союзе заявили, что поддержат вакцинацию против COVID-19 в Украине специальным проектом.
Он предусматривает финансирование размером 40 миллионов евро для всех 6 стран Восточного партнерства.
Поэтому ЕС и Европейское региональное бюро ВОЗ будут сотрудничать для обеспечения масштабной поддержки введения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации в Украине.
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