Европейская комиссия готова расширить программу технической помощи Украине на 800 тысяч евро. Решение принято в рамках сотрудничества в области критического сырья.

Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии по вопросам межинституционных отношений и прогнозирования Марош Шефчович.

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ЕС и Украина начнут партнерство по сырым материалам и аккумуляторам

Он отметил, что вскоре Украина и ЕС запустят стратегическое партнерство по сырым материалам и аккумуляторам.

Поэтому Евросоюз готов расширить программу технической помощи нашему государству. Поэтому в нее должна войти сфера критического сырья, а бюджет программы повысят на дополнительные 800 тысяч евро.

The EU has always stood side by side with #Ukraine. Set to launch a strategic partnership on #rawmaterials and #batteries.



As part of it, ready to scale up our technical assistance program with government by including raw materials and topping-up its budget with €800.000 pic.twitter.com/g5bzRGTZnW — Maroš Šefčovič (@MarosSefcovic) February 11, 2021

Ранее в Европейском Союзе заявили, что поддержат вакцинацию против COVID-19 в Украине специальным проектом.

Он предусматривает финансирование размером 40 миллионов евро для всех 6 стран Восточного партнерства.

Поэтому ЕС и Европейское региональное бюро ВОЗ будут сотрудничать для обеспечения масштабной поддержки введения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации в Украине.