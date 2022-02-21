Евросоюз окончательно согласовал 1,2 миллиарда евро помощи Украине

Европейский Союз предоставит экстренную макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Решение об этом 21 февраля окончательно одобрил Евросовет.

Помощь предоставят двумя траншами

Деньги Киеву предоставят в качестве быстрой поддержки в ситуации острого кризиса. Они направлены на усиление устойчивости Украины.

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ЕС действовал быстро и решительно, чтобы помочь Украине. В течение 21 дня мы проделали необходимую работу, а это значит, что макрофинансовая помощь в размере 1,2 миллиарда евро теперь может дойти до Украины,

– рассказал министр экономики Франции Бруно Ле Мер.

Программа помощи продлится 12 месяцев и будет состоять из двух траншей:

выдача первого транша при условии политической предпосылки и удовлетворительного выполнения программы Международного валютного фонда состоится после одобрения Меморандума о взаимопонимании (МВ);

второй транш – после выполнения программы МВФ и Меморандума о взаимопонимании.

Заметим, МВ будет сосредоточен на ограниченном количестве краткосрочных политических действий в самых неотложных приоритетных сферах, таких как усиление экономической устойчивости и стабильности, управление и верховенство права и энергетика.

Как ЕС будет реагировать на агрессию России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что на нападение России на Украину ЕС ответит "мощнейшим рычагом". Речь идет об экономических и финансовых санкциях. Согласно намерениям, Москву должны отрезать от международных финансовых рынков.

Заметим, что политик негативно высказалась по поводу немедленного введения санкций против агрессора. Мол, Запад дает России шанс вернуться в дипломатию.

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