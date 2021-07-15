Таким образом суд ЕС поддержал предыдущее свое решение, которое было выгодным для Польши.

Важно Россия теперь будет выкачивать газ другими путями, – Рябцев сказал, как это повлияет на Украину

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Дело в том, что решение Еврокомиссии от 28 октября 2016 года позволяло "Газпрому" поставлять больше газа с помощью газопровода OPAL. Таким образом российская компания имела возможность на полную использовать "Северный поток" для поставок газа в Германию и Чехию.

Ряд стран региона протестовали против этого решения. А Польша даже подала жалобу в суд ЕС.

Позиция Польши

Власти Польши считают, что решение Еврокомиссии приводит к концентрации в одних руках источников и средств поставки газа, что "противоречит принципу диверсификации источников, путей снабжения и управления рисками помех или прекращения поставок газа".

Обратите внимание! OPAL на 80% принадлежит WIGA – совместному предприятию "Газпрома" и Wintershall, а остальное принадлежит дочерней компании немецкого концерна Uniper.

Что теперь изменится

Согласно решению суда, Россия должна обеспечить доступ к своей инфраструктуре третьим сторонам. В то же время использование определенного газопровода не может быть гарантировано более чем на 50% исключительно для "Газпрома".

Отметим, что ранее россиянам пришлось сократить объемы транспортировки газа "Северным потоком" на 12,8 миллиарда кубометров голубого топлива в год, а "Газпром" начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.