Почему Европейский банк обеспокоен

Просьба ЕБ предопределена предупреждением США о "значительных последствиях" для России в случае ее полномасштабного вторжения в Украину. Ведь одним из таких последствий может стать отключение России от международной платежной системы SWIFT, а соответственно, все операции страны по импорту и экспорту будут парализованы.

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Какие европейские банки рискуют больше всего

Однако пострадает не только Россия, но и Европа. Дело в том, что европейские банки зависимы в определенной степени от российского капитала . Речь идет о таких банках, как американский Citi, французский Société Générale, австрийский Raiffeisen, итальянский UniCredit.

Согласно исследованию JPMorgan, SocGen имеет самый большой финансовый риск по отношению к России среди всех европейских банков, речь идет о 2,6 миллиарда евро. Австрийский Raiffeisen – 1,9 миллиарда евро, UniCredit – 1,4 миллиарда евро.

Поэтому в ЕБ хотят убедиться, что европейские банки смогут работать при любом санкционном режиме против России и быстро оборвать сотрудничество с запрещенными клиентами.

Обратит внимание! Эксперты и аналитики считают, что ЕС рискует больше, чем США, в конфликте с Россией, поэтому они осторожны с санкциями. Для ЕС Россия – пятый по величине торговый партнер, а для США едва ли один из 30.

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Риски для европейских банков

Руководитель одного из банков сказал, что основной риск от санкций связан с его российскими инвестиционно-банковскими операциями, имеющими дело с крупными транснациональными компаниями и олигархами, а не для его коммерческого банковского подразделения, преимущественно занимающегося средними компаниями.

Один из топ-чиновников ЕБ отметил, что самым большим "системным риском" будет, если Россия будет отключена от платежной сети SWIFT, что может "повлиять на всю банковскую систему России". Также он добавил, что российский центробанк планирует активировать национальную межбанковскую платежную систему, чтобы заменить SWIFT, если потребуется.

Напомним , что речь идет о СПФП (Система передачи финансовых сообщений), которая создана по аналогии SWIFT. Однако российская платежная система пока не может полноценно заменить систему SWIFT.

Дополнительным риском для европейских банков является то, что эскалация может ударить по курсу рубля, снизив стоимость российских дочерних компаний.

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