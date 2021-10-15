Европейские сталелитейные компании приостанавливают производство из-за дорогой электроэнергии

ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания Европы, временно приостановила производство на некоторых своих заводах. К таким мерам ее заставила прибегнуть высокая стоимость энергоносителей.

По информации издания, в ArcelorMittal отметили, что были вынуждены внедрять "короткие, выборочные производственные паузы" на некоторых своих электродуговых печах в Европе. Паузы в работе соответствуют почасовым/ежедневным изменениям в ценах на электроэнергию.

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Влияния пауз на объемы производства не ожидают

В компании отметили, что соответствующие действия являются реакцией на "высокие цены на энергию, из-за которых очень сложно производить сталь с экономическими затратами".

По информации издания, ArcelorMittal обычно производит примерно 40 миллионов тонн стали в Европе в год, из которых примерно 10 миллионов – для строительных изделий, которых и будут касаться паузы.

В ArcelorMittal подчеркнули, что не ожидают большого влияния пауз на объемы производства и возможности удовлетворения спроса на свою продукцию.

Сокращение производства

Многие компании будут защищены от колебаний цен на энергию долгосрочными контрактами в частности, однако рост биржевых цен на сырье уже чувствуется, говорится в статье.

В частности, производитель стали в Испании Sidenor заявил, что из-за "завышенных цен на электроэнергию" был вынужден сократить производство на 30% до конца года.

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Зато в Великобритании правительство рассматривает план спасения – говорится о помощи металлургической промышленности и другим потребителям энергоемких ресурсов к зиме. Предупреждают, что заводы могут закрыться без государственной поддержки.

Компания British Steel, принадлежащая китайской Jingye Group, заявила о вынужденных введениях "временных надбавок за энергию и транспорт за новые заказы с 1 октября".

Энергетический кризис в Европе: коротко