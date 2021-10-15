Европейские сталелитейные компании приостанавливают производство из-за дорогой электроэнергии
Источник:Financial Times
ArcelorMittal, крупнейшая сталелитейная компания Европы, временно приостановила производство на некоторых своих заводах. К таким мерам ее заставила прибегнуть высокая стоимость энергоносителей.
По информации издания, в ArcelorMittal отметили, что были вынуждены внедрять "короткие, выборочные производственные паузы" на некоторых своих электродуговых печах в Европе. Паузы в работе соответствуют почасовым/ежедневным изменениям в ценах на электроэнергию.
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Влияния пауз на объемы производства не ожидают
В компании отметили, что соответствующие действия являются реакцией на "высокие цены на энергию, из-за которых очень сложно производить сталь с экономическими затратами".
По информации издания, ArcelorMittal обычно производит примерно 40 миллионов тонн стали в Европе в год, из которых примерно 10 миллионов – для строительных изделий, которых и будут касаться паузы.
В ArcelorMittal подчеркнули, что не ожидают большого влияния пауз на объемы производства и возможности удовлетворения спроса на свою продукцию.
Сокращение производства
Многие компании будут защищены от колебаний цен на энергию долгосрочными контрактами в частности, однако рост биржевых цен на сырье уже чувствуется, говорится в статье.
В частности, производитель стали в Испании Sidenor заявил, что из-за "завышенных цен на электроэнергию" был вынужден сократить производство на 30% до конца года.
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Зато в Великобритании правительство рассматривает план спасения – говорится о помощи металлургической промышленности и другим потребителям энергоемких ресурсов к зиме. Предупреждают, что заводы могут закрыться без государственной поддержки.
Компания British Steel, принадлежащая китайской Jingye Group, заявила о вынужденных введениях "временных надбавок за энергию и транспорт за новые заказы с 1 октября".
Энергетический кризис в Европе: коротко
- Европа движется к энергетическому кризису, одновременно фиксировали рекордные цены на газ. Некоторые предприятия даже вынуждены были закрыть производства из-за слишком дорогого содержания.
- В то же время в администрации США предположили, что энергетической безопасности Европы угрожает нехватка газа зимой 2022 года.
- Кроме того, 28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.