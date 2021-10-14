Кроме этого, важную роль сыграл и ряд природных факторов в самой Европе. Об энергетическом кризисе, итогах саммита Украина – ЕС и последних решениях Национального банка в эфире 24 каналу рассказал советник министра финансов Виталий Ломакович.

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Об увеличении учетной ставки НБУ

Национальный банк принял решение об увеличении учетной ставки до 8,5%. Как это может сказаться на стоимости кредитных ресурсов, гривне и вообще на показателе инфляции?

Повышением учетной ставки он (Нацбанк – 24 канал) борется с инфляционными ожиданиями, которые уже достигли двузначной цифры. Она находится в прогнозируемом диапазоне инфляционных ожиданий НБУ, и до конца года Нацбанк ожидает некоторые уменьшения до однозначных цифр. Хотя Международный валютный фонд прогнозирует все же сохранение годовых темпов инфляции на уровне 10,2.

Что касается самого решения о поднятии учетной ставки, то все познается в сравнении. Например, если возьмем наших соседей, Национальный банк Польши, то они при годовых темпах инфляции 5,4 сохранили уровень ключевой или учетной ставки на уровне 0,1.

Это не 8,5%.

Да. Хотя у нас инфляция всего в 2 раза выше, чем в соседней Польше, но уровень учетной ставки в 8 раз выше. Если посмотреть результаты польской экономики за второй квартал, то они выросли более чем на 11%. Наша экономика выросла на 5,2%, хотя Национальный банк прогнозировал рост со второго квартала 2020 года до 2021 второго года на 7,5. То есть это ниже нашего прогнозируемого результата.

Хотя напомню, что экономика во втором квартале 2020 года упала на 11%. То есть очень низкая база сравнений. Будет ли она иметь вляине на цену кредитных ресурсов? Некоторое, конечно, да. Особенно на цену государственных заимствований.

Учетная ставка – это стоимость тех денег, которые одалживает Национальный банк нашим банкам?

Да, это один из макропоказателей денежного рынка. Учетная или ключевая ставка НБУ – это действительно один из главных индикаторов денежного рынка, и по ней коммерческие банки получают рефинансирование.

Справка. Национальный банк задекларировал снижение мер монетарного смягчения с 1 октября 2021 года. Это означает, что он перестает предоставлять банкам долгосрочную ликвидность на уровне 5 лет. То есть то, что было после начала пандемии.

Хотя эта ликвидность, кредиты рефинансирования предоставляются банкам без целевого назначения, что довольно нивелирует сам этот инструментарий.

Также Национальный банк задекларировал, что он с 1 октября прекращает предоставлять такие операции, как "процентный своп". То есть когда коммерческие банк и НБУ обмениваются активами по фиксированной или плавающей ставке.

Все эти вещи говорят о том, что Нацбанк декларирует более жесткую монетарную политику, борясь с инфляционной вспышкой, которую сейчас наблюдаем. Хотя НБУ подчеркивает, что большинство факторов инфляции в 2021 году лежат за пределами монетарного воздействия.

Это означает, что основные факторы роста инфляции – мировые цены на продовольствие. Украина – это аграрная страна, которая много экспортирует и, соответственно, зависит от колебаний цен на мировых продовольствиях. Также – рост цен на энергоносители, соответственно, рост цен на жилищно-коммунальные тарифы. То есть основные факторы инфляции находятся за пределами влияния монетарной политики Национального банка.

Об антикризисной монетарной политике Нацбанка

Можно сказать, что Нацбанк тогда сворачивает свою антикризисную монетарную политику?

В какой-то степени да. Это задекларировано в официальных пресс-релизах Национального банка, что он сокращает меры монетарной поддержки экономики.

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Хотя даже МВФ в своих ежемесячных отчетах призывает банки и страны от преждевременного прекращения мер монетарного воздействия для того, чтобы национальные экономики легче выходили после кризиса вызванного пандемией COVID-19. То есть МВФ советует не так быстро скручивать или уменьшать меры монетарной фискальной поддержки для всех стран мира.

Как будет действовать в этих условиях Министерство финансов?

Министерство финансов оказывало адекватный пакет поддержки в 2020 году, который измерялся в примерно 4% ВВП. Это:

выплаты по безработице;

выплаты по временной потере работы;

выплаты ФЛП;

отмена некоторых видов налогов в определенный период.

В 2021 году эти меры, в основном, были сохранены. При том, что у нас сокращается дефицит бюджета. И проект бюджета на 2022 год предусматривает еще более существенное сокращение дефицита бюджета до 3,5%, что является положительным макроэкономическим фактором. Абсолютная величина заимствований тоже уменьшается на уровне государственного гарантированного долга.

Об итогах саммита Украина – ЕС

На днях завершился саммит Украина – ЕС. Приняты определенные решения, в частности, вновь подтверждено европейское стремление Украины. На ваш взгляд, какая результативность этого саммита и самые важные решения, которые будут желательны для Украины?

Одно из главных достижений после этого саммита – это подписание соглашения об "открытом небе". Украина шла к этому 15 лет. Также четко задекларирована позиция Европейского Союза о том, что ни о какой отмене безвиза не говорится. Это тоже позитивно, потому что в последнее время было много информации в СМИ, что есть вопрос о пересмотре безвизового режима. И он тоже отвергнут.

Соглашение об "открытом небе" между Украиной и ЕС: что предусматривает? • Украина и Европейский союз 12 октября подписали соглашение о едином авиационном пространстве.

• Теперь наша страна получит право назначать свои авиакомпании для полетов в страны-члены ЕС.

• К тому же европейские перевозчики смогут летать на внутренних украинских рейсах.

Также стороны договорились о том, что Украине, кроме макрофинансовой поддержки в размере 1,2 миллиарда евро, которые уже получили, будет также гипотетически предоставлен пакет государственной кредитной поддержки на уровне 6,47 миллиарда евро. Это тоже большая сумма для экономики Украины, которая дает определенные надежды.

Стороны договорились о:

сотрудничестве в сфере энергетической безопасности;

более активном использовании украинских газовых хранилищ и реверсных поставок газа из стран ЕС в Украину.

Сейчас в мире бушует энергетический кризис из-за нереальных цен на природный газ, которые поднялись за последние несколько месяцев в разы. Это для Украины вопрос национальной безопасности.



Виталий Ломакович оценил итоги саммита Украина-ЕС / Фото 24 канала

Также Украина и ЕС договорились о более тесном сотрудничестве в области военного образования, но без направления военной миссии на Донбасс. В целом, еще раз была подтверждена поддержка евроинтеграционным стремлениям Украины. Конечно, возможно, украинская сторона стремилась к немного большей вербальной поддержке со стороны Еврокомиссии. К сожалению, имеем то, что имеем.

Не просто заверения в том, что мы достойны и работаем. Уже есть конкретные шаги, которые бы действительно приближали нас к Евросоюзу.

Кроме того, важен момент, что впервые в официальных документах ЕС Россия названа агрессором по оккупации Крыма и военного конфликта на востоке Украины. Это тоже позитивная новость для нас в плане поддержки нашей борьбы с Россией.

Что дает Украине соглашение об "открытом небе" с ЕС

Украина действительно ждала это соглашение об "открытом небе" 15 лет. Насколько она будет для нас положительной?

Прежде всего от нее должны выиграть потребители услуг авиасообщения. Ведь всем известно, что сейчас дешевле полететь, например, из Львова на Кипр, чем из Львова в Киев. Потому что у нас работают несколько внутренних национальных авиаоператоров, или авиакомпаний.

Названия все всем известны. И они держат довольно высокие цены на внутренние авиаперевозки, что абсолютно неадекватно, по сравнению с подобными внутренними перевозками в странах Центральной или Восточной Европы.

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Поэтому как минимум от этого выигрывает рядовой потребитель, рядовой украинец, который пользуется услугами авиасообщения с разными городами Украины. Я предвижу, что эти цены будут на уровне европейских лоукостов Ryanair, Wizz Air.

Когда можно полететь в Европу условно за 30 – 50 евро, если это акционные дни.

Да. А из Львова в Киев – около 100 евро в одну сторону. Порой цены доходят до 200 евро в одну сторону. Это очень такие неадекватные цены, которые притормаживают экономическую активность внутри страны.

Об энергетическом кризисе в Европе

Вы сказали, что на саммите также говорилось о ситуации на энергетическом рынке. Действительно, цены продолжают расти. Не является ли это спекуляцией специально, как пишут, для того, чтобы запустить новый газопровод "Северный поток-2"?

Моя такая субъективная позиция, что европейцы попали в ловушку. Потому что с самого начала не надо было разрешать строительство этого газопровода Nord Stream 2, о чем Украина неоднократно их предупреждала. Ведь наш северный сосед рассматривает природный газ как один из видов оружия.

Поэтому для меня это очевидное решение, что этим должно было бы закончиться – разрешение на прокачку или ввод в эксплуатацию "Северного потока-2". И вообще на строительство этого газопровода.

Ведь вы знаете, что поляки выиграли суд по первой ветке газопровода – о том, что он может быть заполнен, условно говоря, "Газпромом" только на 50%.

И такая же ситуация, согласно правилам Еврокомиссии, касается и "Северного потока-2". Что тоже тот, кто добывает газ и является его совладельцем, не может более чем на 50% заполнять этот газопровод.

Чтобы не было монополии?

Да. С другой стороны, естественно, что "Газпром" никого не собирается пускать в свои газопроводы. Поэтому он сейчас создал искусственный дефицит на рынке подземных хранилищ европейских и отказался от прокачки газа через ГТС Украины.

В принципе, это можно было спрогнозировать еще во втором квартале. Ведь, как правило, мощности на прокачку газа бронируются заранее. И когда было понятно, что "Газпром" не собирается бронировать мощности для прокачки газа на 3 – 4 квартал, это шло к тому, что будет определенный дефицит.

Что будет кризис.

Да. Кто работает в энергетической сфере, это для них была "азбучная истина". К сожалению, на это в свое время не обратили внимание те люди, которые принимают решения. И имеем сейчас кризис в части не очень адекватного увеличения цены на природный газ.

Обратите внимание! С конца сентября цены на газ на европейском рынке растут каждый день. Утром 14 октября стоимость голубого топлива превысила отметку 1200 долларов за тысячу кубометров. Исторический рекорд на бирже зафиксировали 6 октября. Тогда тысяча кубометров стоила более 1900 долларов.

Кроме того, наложилось еще несколько факторов. Насколько я знаю, то это сворачивание добычи газа с одного из крупнейших месторождений Северной Европы в районе Гронингена, в Нидерландах. И также определенные погодные условия на территории Великобритании, следствием которых было увеличение потребления энергоносителей не от возобновляемых источников энергии, а от классических – газа, угля и так далее.

То есть все играет не в пользу Европы?

Так случилось, таково было определенное стечение обстоятельств. Кроме того, о чем мы уже говорили насчет Nord Stream 2.

Как изменятся цены на газ в Украине

Сколько времени еще продлится рост цен на энергоресурсы? И как это может сказаться на Украине, на стоимости у нас?

Правительство декларирует, что запасы природного газа газохранилищ находятся на достаточном для прохождения отопительного сезона уровне. Хочется в это, конечно, верить. С другой стороны, мы понимаем, что этот энергетический кризис, наверное, даст возможность европейцам, как и украинцам, принимать такие меры, чтобы обезопасить от возможного повторения кризиса.

Но этот кризис очень сильно ударит и по жилищно-коммунальным тарифам, несмотря на все те меморандумы, которые были подписаны между правительством и местной властью. А также – по бизнесу, о чем сейчас почему-то никто не говорит.

Ведь если бытовые потребители являются защищенными какими – то постановлениями правительства, то коммерческие – незащищенные. Поэтому они должны платить рыночную цену за газ, а это значительно удорожает себестоимость их товаров и услуг.

Что в свою очередь приведет, я предвижу, к инфляционной вспышке в ближайшие месяцы. Возможно, ближайшие кварталы.

Насколько могут вырасти цены в целом?

Смотря, какой удельный вес энергоносителей в той или иной себестоимости продукции, товара или услуг. Я думаю, что там, где большое потребление газа в технологических процессах – например, производство минеральных удобрений – это, возможно, будет увеличение цены вдвое.

Где говорится о предоставлении каких-то услуг заведениями развлекательной сферы или спортивно-оздоровительной – это тоже приведет к определенному подорожанию предоставления тех услуг операторами этого рынка.

Важно В нескольких регионах Украины объявили чрезвычайную ситуацию из-за цен на газ: где именно

Поэтому это очень важный момент. И я бы рекомендовал правительству больше внимания уделить смягчению удара от увеличения в несколько раз цены на природный газ.

И от этого зависит то, каким будет бюджет 2022 года?

На самом деле в бюджете следующего года не было заложено такую аномальную цену на природный газ. Потому что он был подан еще 15 сентября в парламент со стороны правительства. А в правительстве он разрабатывался еще раньше. Поэтому все эти аномальные скачки на природный газ не были учтены в проекте бюджета на 2022 год.

Но у правительства есть резервы, запасы, и этим можно оперировать для смягчения или сглаживания этих энергетических шоков, которые нас ждут в 2022 и в конце 2021 года.



Что заложено в бюджете на 2022 год / Инфографика 24 канала

И меморандум, который был подписан между исполнительной и местными властями, предусматривает увеличение поступлений от НДФЛ (налог на доходы – 24 канал) и от акцизного сбора, перенаправят в местные бюджеты. Чтобы они могли выдержать эту нагрузку по увеличению жилищно-коммунальных тарифов.

В целом если брать показатели бюджета 2022 года. Кому достанется больше денег, а кому придется затянуть пояса?

Бюджет 2022 года впервые в истории Украины был предоставлен на основе трехлетней бюджетной декларации. Это очень позитивный момент. Ведь это способствует более прогнозируемому процессу бюджетного планирования. Во-вторых, бюджет-2022 можно назвать "бюджетом увеличения инвестиций в человеческий капитал". Потому что увеличиваются расходы на здравоохранение с 9,2% до 11,5%. Увеличиваются на 1,3% расходы на образование.

Из негативных моментов – также увеличиваются расходы на обслуживание государственного гарантированного долга. В частности на 0,5%. Хотя дефицит бюджета уменьшается до 3,5%.

И структура заимствований склоняется больше к национальной валюте. То есть у нас в структуре заимствований будет меньше валюты, что уменьшает риск колебаний валютного курса. И мы будем занимать в национальной валюте, что хорошо для макропоказателей бюджета.