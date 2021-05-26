В Европе выросли цены на газ из-за отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину

Дополнительный аукцион на газотранспортные мощности Украины на доставку газа в Европу на июнь не состоялся. Из-за этого выросла цена на газ в Европе.

В этом году цена на газ в Европе вернулась к максимальному уровню. Известно, что цена на хабе TTF в Нидерландах составляет уже более 330 долларов за тысячу кубометров.

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В Европе продолжают расти цены на газ

По состоянию на 26 мая цена газа с поставкой на хабе TTF в Нидерландах возросла до 333 долларов за тысячу кубометров. К слову, максимум за последние 2,5 года зафиксировали 17 мая – тогда цена газа выросла до 342 долларов, а минимум с начала года был 20 мая и составил 290 долларов.

"Ситуация на рынке в последние 2 недели указывает на корреляцию не только с ценой других значимых индексов энергетического корзины (нефть, квоты на выбросы СО2, цены СПГ в Азии), но и анонсами/итогам дополнительных аукционов на мощности на украинском направлении", – говорится в сообщении.

Говорится об аукционах на мощности для транзита газа из России в Европу.

В 2021 году "Газпром" имеет долгосрочное бронирование украинских мощностей:

его объем составляет 40 миллиардов кубометров – это 109 миллионов кубометров в сутки

15 миллионов кубометров забронировано дополнительно на регулярном аукционе 17 мая, то есть всего – 124 миллионов кубометров в сутки.

TTF – это виртуальная торговая точка природного газа в Нидерландах. Этот торговый пункт обеспечивает возможность для многих торговцев проводить фьючерсные, физические и биржевые операции.

Однако 25 мая оператор ГТС Украины выставил на месячный аукцион дополнительные мощности для транзита газа из России в Европу в объеме 63,7 миллиона кубометров в сутки. Однако заявок на эти мощности не подали.

На аналогичном аукционе в конце апреля, который проходил на май, "Газпром" (а это фактически единственный возможный грузоотправитель по маршруту) также отказался от бронирования дополнительных мощностей.

Кстати, сейчас Европа резко увеличивает потребление газа. Однако глобальные поставки СПГ и трубопроводного газа из России, хотя и находятся на максимуме, и не позволяют начать закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к зиме.

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