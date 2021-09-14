Об этом глава правительства рассказал во время пресс-конференции. Он отметил что сейчас цена – на уровне 7 гривен 96 копеек. Контракт будет действовать до 1 мая 2022 года.

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Правительство выступает гарантом неизменной цены на газ

Уже в мае контракт будут пересматривать и устанавливать новую цену.

В большинстве газоснабжающих компаний цена тоже зафиксирована на уровне меньше или около 8 гривен для бытовых потребителей. Это очень важный момент, ведь цена действительно бьет мировые рекорды. Мы, как правительство и "Нафтогаз" – как государственная компания, выступаем как гаранты, что цена не изменится для бытовых потребителей,

– пояснил Шмыгаль.

Подготовка к отопительному сезону – по графику

Также премьер заверил, что подготовка к отопительному сезону идет по графику: энергосистема уже готова на 90%. В хранилища закачано более 18 млрд кубических метров газа.

Мы ожидаем, по данным "Нафтогаза", увеличения этих запасов до 19 и больше миллиардов кубометров,

– уточнил Шмыгаль.

Обратите внимание! В среднем Украина за год потребляет около 22 – 23 миллиардов кубических метров газа, из них 13 миллиардов кубов – составляет газ собственной добычи. Почти весь он идет на нужды потребителей, население потребляет около 14 млрд в год.

В Европе очень выросла цена на газ

Отметим, что цена на газ на главном европейском хабе TTF превысила 750 долларов за тысячу кубометров. Главной причиной эксперты называют истощение "Газпромом" своих хранилищ на европейской территории. Также в Европы – проблемы с собственной добычей.

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