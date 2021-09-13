Европе грозит дефицит газа зимой, – Госдеп США

В администрации США заявили, что энергетической безопасности Европы грозит нехватка газа зимой 2022 года. Причина – Россия не поставила достаточно топлива на европейский рынок, что в итоге привело к росту цен на ресурс.

О проблемах, которые могут возникнуть в Европе с газом, рассказал старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хокстейн.

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Возможные проблемы с газом в Европе зимой

Если в январе – феврале (в 2022 году – 24 канал) наступит настоящая холодная зима, у вас (Европы – 24 канал) могут кончиться запасы. И это меня беспокоит,

– заметил Хокстейн.

Он также рассказал, что Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но и с угрозой сокращения поставок.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России. Он добавил, что речь идет не только о геополитических играх, на этот раз на карту поставлены жизни людей.

Увеличение цены на газ в Европе: что известно

Цена на газ в Европе длительное время бьет все рекорды. В последний раз она уже превысила исторический максимум 9 сентября, достигнув отметки в 700 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен объясняют тем, что в хранилищах есть низкие запасы газа из-за холодной зимы. Кроме того, наблюдают слабые темпы закачки, которые вызваны дефицитом предложения.

Бывший исполняющий обязанности министра экономики Павел Кухта считает, что основным драйвером цен на газ в Европе являются агрессивные действия "Газпрома".

Амоса Гокстейна назначили на должность советника по вопросам энергобезопасности в августе 2021 года. Его деятельность сосредотачивается на уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом "Северный поток-2".