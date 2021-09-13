О проблемах, которые могут возникнуть в Европе с газом, рассказал старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Хокстейн.

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Возможные проблемы с газом в Европе зимой

Если в январе – феврале (в 2022 году – 24 канал) наступит настоящая холодная зима, у вас (Европы – 24 канал) могут кончиться запасы. И это меня беспокоит,

– заметил Хокстейн.

Он также рассказал, что Европа начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но и с угрозой сокращения поставок.

Чиновник подчеркнул, что Соединенные Штаты до сих пор обеспокоены зависимостью Европы от энергоснабжения из России. Он добавил, что речь идет не только о геополитических играх, на этот раз на карту поставлены жизни людей.

Справка. Амоса Гокстейна назначили на должность советника по вопросам энергобезопасности в августе 2021 года. Его деятельность сосредотачивается на уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом "Северный поток-2".

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