Европарламент одобрил выделение Украине 1,2 миллиарда евро помощи
Источник:The Business Times
Европейский парламент поддержал предоставление Украине макрофинансовой помощи по ускоренной процедуре. Киеву выделят 1,2 миллиарда евро.
Европарламент 14 февраля голосовал за возможность выделения Украине помощи. Результаты огласили в начале заседания 15 февраля.
Читайте также Помощь США Украине может быть в виде кредитных гарантий на миллиард долларов, – СМИ
Украина получит 1,2 миллиарда евро помощи
Макрофинансовая помощь Украине утверждена,
– отметили в Европарламенте.
На фоне угрозы дальнейшей агрессии России Киеву выделят 1,2 миллиарда евро. Финансирование планируют предоставить двумя траншами по 600 миллионов евро в течение следующих 12 месяцев. Деньги используют на макроэкономическую стабилизацию и на программы реформ.
Напомним, ранее выделение этой макрофинансовой помощи одобрил Совет ЕС.
Финансовая помощь Украине от партнеров: что известно
- Из-за российской угрозы Запад помогает Украине финансово. В частности, в США серьезно изучали дополнительные возможности для поддержки экономики Украины. СМИ пишут, что помощь США может быть в виде кредитных гарантий на миллиард долларов.
- Франция пообещала выделить Киеву 1,2 миллиарда евро кредита. Эти деньги нужны для стабилизации экономики. Об этом стало известно после недавнего визита президента страны Эммануэля Макрона.
- К поддержке присоединилась и Германия. Канцлер Олаф Шольц встретился с Владимиром Зеленским в Киеве 14 февраля и пообещал предоставить Украине финансовую поддержку в 150 миллионов евро новых кредитов.
США помогают Украине с оружием: смотрите видео