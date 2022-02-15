Европарламент 14 февраля голосовал за возможность выделения Украине помощи. Результаты огласили в начале заседания 15 февраля.

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Украина получит 1,2 миллиарда евро помощи

Макрофинансовая помощь Украине утверждена,

– отметили в Европарламенте.

На фоне угрозы дальнейшей агрессии России Киеву выделят 1,2 миллиарда евро. Финансирование планируют предоставить двумя траншами по 600 миллионов евро в течение следующих 12 месяцев. Деньги используют на макроэкономическую стабилизацию и на программы реформ.

Напомним, ранее выделение этой макрофинансовой помощи одобрил Совет ЕС.

Финансовая помощь Украине от партнеров: что известно

Из-за российской угрозы Запад помогает Украине финансово. В частности, в США серьезно изучали дополнительные возможности для поддержки экономики Украины. СМИ пишут, что помощь США может быть в виде кредитных гарантий на миллиард долларов.

Франция пообещала выделить Киеву 1,2 миллиарда евро кредита. Эти деньги нужны для стабилизации экономики. Об этом стало известно после недавнего визита президента страны Эммануэля Макрона.

К поддержке присоединилась и Германия. Канцлер Олаф Шольц встретился с Владимиром Зеленским в Киеве 14 февраля и пообещал предоставить Украине финансовую поддержку в 150 миллионов евро новых кредитов.

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