Европарламент одобрил пакет макрофинансовой помощи Украине на 1,2 миллиарда
Источник:Денис Шмигаль в твиттере
Денис Шмигаль заявил, что Европейский парламент поддержал предоставление Украине новой макрофинансовой помощи. Речь идет о сумме в размере 1,2 миллиарда евро.
Соответствующее решение было одобрено во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 16 февраля. Свой голос за отдали 598 депутатов, против – 55, остальные – воздержались.
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Далее макрофинансовая помощь должна быть принята Советом ЕС с публикацией в Официальном журнале.
Шмигаль приветствовал помощь
Денис Шмигаль поздравил решение Европейского парламента предоставить Украине в размере 1,2 миллиарда.
ЕС еще раз демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и экономической и финансовой стабильности Украины. Друзья познаются в беде,
– добавил премьер-министр.
Макрофинансовая помощь Украине
- Первые 600 миллионов евро безусловны и будут предоставлены сразу после вступления договоров в силу.
- Второй транш в таком же размере выделят при прогрессе, продемонстрированном Украиной в реализации согласованных краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.
Текст публикации Дениса Шмыгаля:
Приветствую решение Европейского парламента предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. ЕС еще раз демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и экономической и финансовой стабильности Украины. Друзья познаются в беде.