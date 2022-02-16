Соответствующее решение было одобрено во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге 16 февраля. Свой голос за отдали 598 депутатов, против – 55, остальные – воздержались.

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Далее макрофинансовая помощь должна быть принята Советом ЕС с публикацией в Официальном журнале.

Шмигаль приветствовал помощь

Денис Шмигаль поздравил решение Европейского парламента предоставить Украине в размере 1,2 миллиарда.

ЕС еще раз демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и экономической и финансовой стабильности Украины. Друзья познаются в беде,

– добавил премьер-министр.

Обратите внимание! Европейская комиссия 1 февраля одобрила пакет макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 миллиарда евро. Совет ЕС на уровне послов 11 февраля утвердил это решение.

Макрофинансовая помощь Украине

Первые 600 миллионов евро безусловны и будут предоставлены сразу после вступления договоров в силу.

Второй транш в таком же размере выделят при прогрессе, продемонстрированном Украиной в реализации согласованных краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

Текст публикации Дениса Шмыгаля:

Приветствую решение Европейского парламента предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 миллиарда евро. ЕС еще раз демонстрирует свое единство, твердую поддержку суверенитета, территориальной целостности и экономической и финансовой стабильности Украины. Друзья познаются в беде.