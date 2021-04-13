Советник Президента по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, как быстро удастся восстановить экономику европейским странам по сравнению с Украиной. И имели ли локдауны только негативный эффект для украинской экономики.

Что влияет на темпы восстановления

Советник Устенко считает, что есть масса факторов неопределенности относительно темпов восстановления экономики, как европейских стран, так и Украины. Ведь, говоря о восстановлении экономик, надо учитывать, что привычки потребителей не изменились. Но глобально пандемия приводит к изменению поведенческой линии потребителей и к этому нужно быть готовым.

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Как быстро восстановится Европа

Эксперт отметил, что если пандемия коронавируса будет остановлена в течение полугода, то и экономики европейских стран, которые существенно упали в последнее время достаточно быстро восстановятся. В качестве примера Устенко привел экономику Германии, которая упала на 5% и Испанию, где произошло падение на 11%. По его мнению, Германия будет восстанавливаться значительно медленнее, чем Испания.

Здесь работает не только эффект статистической базы, хотя и он важен, но главным образом будет работать фактор восстановления спроса в секторе услуг,

– отметил Устенко.

Состояние экономики Украины

Положительное влияние локдаунов

Устенко отмечает, что локдауны могут вполне положительно сыграть на пользу украинской экономики, учитывая особенности ее структуры. Так, к примеру, мощный импульс для развития получила интернет-торговля. Этот момент способствует детенизации экономики, поскольку торговля в интернете меньше ведется наличными, а все крупные суммы декларируются в официальном секторе.

Аграрный бизнес

Устенко видит новые возможности для украинского бизнеса и аграрной сферы в Украине в связи с актуализацией на международном экономическом уровне вопроса продовольственной безопасности. Однако, вместе с тем, видит не только позитив в краткосрочной перспективе, но и отмечает минусы для долгосрочной.

С одной стороны, должны были бы развиваться другие сектора экономики, в том числе сектор услуг, приближая структуру нашей экономики в европейские страны,

– отметил Устенко.

Плюсы и минусы развития сельскохозяйственного сектора

Как минус, советник отмечает вероятности, когда наоборот будет более активное развитие сельскохозяйственного сектора. В результате чего может развиться украинский вариант "голландской болезни".

Только если в классической "голландской болезни" была переконцентрация инвестиционного ресурса в энергосектор, то в нашем случае это может происходить в аграрной отрасли,

– комментирует Устенко.