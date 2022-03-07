Канцлер Германии Олаф Шольц объясняет, что это важно для повседневной жизни страны. Ведь Германия не может наладить альтернативные пути поставки энергоресурсов.

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Пока нет другого способа обеспечить поставки энергии… Европа сознательно освободила поставки энергоносителей из России от санкций,

– сказал Шольц.

В то же время канцлер подчеркнул, что Германия и другие страны ЕС работают над поиском альтернатив российской энергетике. Но это не происходит в одну ночь, поясняет Шольц. Поэтому Европа пока продолжает работать с российскими компаниями.

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