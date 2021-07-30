"Они хотят получать газ без каких-либо проблем. А тут одна большая преграда на пути у этого газа до немецкого бюргера. Зачем им разбираться в конфликте между Украиной и Россией", – отметил эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

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И добавил, все обходные маршруты для запуска "Северного потока-2" одобрительно воспринимаются в Евросоюзе. Это делают или открыто, например Германия, или не слишком публично.

Непосредственные убытки с началом запуска газопровода Украина почувствует, скорее всего, только после 2024 года. Ведь к тому времени Россия, связанная контрактом, вынуждена будет нам платить прописанную в соглашении ежегодную сумму денег.

Контракт в течение 3 лет еще будет работать, и Украина будет получать деньги или непосредственно за 40 миллиардов кубометров транзита, или вообще вместо него. Потому что в контракте есть условие "качай или плати",

– пояснил Рябцев.

К тому же Россия бронирует и дополнительные кубометры для транспортировки газа через Украину. Правда, в последнее время Кремль отказывается от них, чем приводит к увеличению цен на голубое топливо в Европе и подталкивает Германию к скорейшему запуску своего газопровода.

Поэтому когда имеешь дело с Россией, стоит просчитывать худшие варианты развития событий. В том числе и вероятность срыва даже имеющегося контракта с этой страной.

Мы можем получить газовую войну с запуском "Северного потока-2", – Жданов

По мнению военного эксперта Олега Жданова, с запуском "Северного потока-2" Украина может получить еще и газовую войну. Это будет новый экономический фронт.

Ведь Россия может найти миллион причин для того, чтобы прекратить или начать шантажировать теми поставками, которые сегодня прописаны в соглашении. Поэтому Украине нужно безотлагательно заняться восстановлением добычи собственного газа, поскольку ресурсы для этого есть.

Это поможет с меньшими потерями пережить уменьшение транзита российского газа. А рано или поздно это точно произойдет.

В течение всего времени, когда мы рассказываем о том, как будем увеличивать добычу, она сокращается. Потому что "Нафтогаз" говорит, что невыгодно добывать газ, выгодно просто получать деньги за транзит. То есть ничего не делать,

– отметил Жданов.

Сейчас в Украины времени не так уж и много, чтобы сделать хоть что-то. Наши дипломаты намекают Германии, что через "Северный поток-2" они нарушают соглашение об ассоциации с ЕС. И требуют консультаций. Поэтому не исключено, что запуск российского газогона могут по крайней мере отложить. И для этого надо заручиться поддержкой партнеров.

Российский публицист Андрей Пионтковский считает, что должно быть обнародовано совместное заявление министров иностранных дел:

Украины;

Польши;

Латвии, Литвы и Эстонии;

Румынии;

Турции;

Великобритании.

Также можно создать хороший фронт сопротивления и в американском Конгрессе. Сейчас все зависит именно от украинской дипломатии.

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Полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы Европа тоже быстро не сможет. Это дает дополнительное время на ее реформирование и совершенствование.

"Без нашей ГТС Европа не обойдется. Они не могут так просто взять и вычеркнуть ее из системы газоснабжения Европы. Европа не пройдет любую зиму без наших подземных газовых хранилищ. Пиковые нагрузки спасает только запас газа, размещенный там", – отметил Жданов.

Теперь же и Германия обещает, что даже после запуска "Северного потока-2" транзит газа через Украину не прекратится. Однако можно сказать, что объемы будут значительно меньше. Сейчас эксперты говорят о потере 3 миллиардов долларов ежегодно.