Европа на грани энергетического кризиса: все из заоблачных цен на газ

В Европе с каждым днем прогрессирует энергетический кризис, а цены на газ бьют все новые рекорды. Слишком дорогое содержание заставляет некоторые предприятия даже временно закрывать производство. Почему промышленность Европы приближается к критической точке, рассказываем далее.

Рекордные цены на газ

Через заоблачные цены на газ некоторые предприятия вынуждены закрываться, поскольку они становятся слишком дорогими для работы. "С приближением зимы, когда европейцы начинают включать обогреватели, кризис усилится, что заставляет руководителей принимать жесткие решения", – отмечают аналитики издания Bloomberg.

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Сокращение объемов производства

Немецкий производитель аммиака SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH заявил 5 октября, что сократит добычу на 20%, чтобы компенсировать рост цен на газ. Примечательно, компания ежегодно сжигает 640 гигаватт-часов природного газа. Исполнительный директор компании Петр Сингр считает, что несмотря на цены на рынке производить аммиак – невыгодно.

Нет смысла производить аммиак при таком уровне цен. Если правительство не примет меры, неизбежна полная остановка производства,

– рассказывает Петр Сингр.

Австрийская компания Borealis AG и норвежская химическая компания Yara International ASA также сократили объемы производства.

Стремительный рост цен на газ в Европе: коротко

28 сентября цена на газ составляла более 1 тысячи долларов за тысячу кубометров газа. До этого рекордом были цены контракта "на день вперед" на TTF в 969 долларов за тысячу кубометров, которую зафиксировали 1 марта 2018 года.

29 сентября цена ресурса достигла 1 080 долларов за тысячу кубометров газа. А уже на следующий день стоимость газа вплотную подобралась к 1,1 тысячи долларов.

В течение сентября – начале октября цена на газ на европейских хабах поднималась до рекордных показателей каждый день.

6 октября цена газа выросла всего за утро в пределах 40% и вплотную приблизилась к 2 тысяч долларов за тысячу кубометров газа.

Остановка заводов в Великобритании

Чем дольше продлится кризис, тем больше вероятность тотального дефицита предложения на энергоресурсы, подчеркивают в издании Bloomberg.

В сентябре производитель удобрений CF Industries Holding остановил работу на двух заводах в Великобритании. Причиной стали высокие цены на газ. Также четыре энергетические компании в Великобритании недавно объявили себя банкротами на фоне ситуации с высокими ценами на газ и дефицитом топлива. Подробнее об этом, читайте здесь.

, что в Великобритании также уже длительное время наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пустые из-за нехватки водителей.

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Угроза для восстановления экономики

6 октября руководитель ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон заявил, что ценовой шок, который сейчас наблюдается нельзя недооценивать.

Если его не контролировать, это рискует поставить под угрозу восстановление Европы,

– считает Кадри Симон.

Также в ЕС добавили, что обозначат меры, включая сокращение налогов и государственной помощи, которые правительства могут использовать для помощи.