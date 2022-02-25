Европа должна уменьшить свою зависимость от российского газа – правительство Британии
Источник:правительство Великобритании
В Великобритании заявили, что никак не зависят от поставок российского газа. Чего не могут сказать о других европейских странах.
Крупнейшим источником газа в Великобритании является континентальный шельф, а подавляющее большинство импорта поступает от надежных поставщиков, таких как Норвегия.
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Нет газопроводов, непосредственно связывающих Великобританию с Россией, а импорт из России составил менее 4% от общего объема поставок газа в Великобританию в 2021 году,
– заявили в правительстве.
В то же время там подчеркнули, что крайне важно, чтобы другие европейские страны снизили свою зависимость от российского газа благодаря альтернативным поставкам. В частности, речь идет о сжиженном природном газе.
"Это приоритет для нашего сотрудничества с ключевыми международными партнерами, и мы продолжаем работать вместе с ними, чтобы добиться этого", – подчеркнули в пресс-службе.Подписывайтесь на телеграмм 24 канала , чтобы оперативно узнавать важные новости.