Крупнейшим источником газа в Великобритании является континентальный шельф, а подавляющее большинство импорта поступает от надежных поставщиков, таких как Норвегия.

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Нет газопроводов, непосредственно связывающих Великобританию с Россией, а импорт из России составил менее 4% от общего объема поставок газа в Великобританию в 2021 году,

– заявили в правительстве.

В то же время там подчеркнули, что крайне важно, чтобы другие европейские страны снизили свою зависимость от российского газа благодаря альтернативным поставкам. В частности, речь идет о сжиженном природном газе.

"Это приоритет для нашего сотрудничества с ключевыми международными партнерами, и мы продолжаем работать вместе с ними, чтобы добиться этого", – подчеркнули в пресс-службе.