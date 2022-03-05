Еврокомиссия выделяет первый транш помощи в 500 миллионов евро для украинских беженцев

Россия утром 24 февраля ушла в полномасштабное наступление на территорию Украины. В результате некоторые наши граждане вынуждены были покинуть свои дома.

В ЕС уже одобрили важное решение о правовом статусе украинцев, находящих убежище в Евросоюзе. Владимир Зеленский поблагодарил Урсули фон дер Ляен.

Читайте так: Кулеба призвал ООН увеличить гуманитарную помощь Украине

Выделение Европейской комиссией первого транша помощи в 500 млн евро позволит обеспечить достойные условия их пребывания.

– объяснил президент.

К слову, в Организации Объединенных Наций сообщили, что на 5 марта более 1,2 миллиона беженцев покинули Украину с начала российского вторжения 24 февраля.

более половины перешли в Польшу;

другие уехали в соседние страны, в частности Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию;

еще 111 тысяч беженцев сбежали в другие европейские страны.

Стоит напомнить, что в Украине введено военное положение. За границу не могут выехать мужчины от 18 до 60 лет, их просто не будут выпускать из государства. Однако есть исключения – читайте в материале.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!