Еврокомиссия прогнозирует всплеск инфляции в России

Россия получила экономические проблемы на 10 лет вперед из-за войны, которую агрессор развернул против Украины. Инфляция прыгнет до более 20% уже в этом году.

Соответствующий прогноз обнародовала Европейская комиссия. Несмотря на политику центробанка России – он агрессивно поднял ключевую ставку вдвое в начале войны, – инфляция в России уже прыгнула до 17,8% в годовом исчислении, а по итогам года прыгнет до 20,5%.

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Этому способствуют:

обвал реального курса рубля (официальный курс держат крепким искусственно);

ограничение по импорту и их удорожанию;

нарушение цепочек поставок внутри страны.

Непоправимое падение экономики России

ВВП России рухнет на 10,4% в этом году, а в следующем году вырастет всего на 1,5%, ожидает Еврокомиссия. Рост произойдет благодаря тому, что экономика приспособится к разрыву с Западом.

Внезапное падение реального ВВП после военной агрессии против Украины и западных санкций приведет к снижению уровня производства, по меньшей мере, на десять лет, поскольку Россия вынуждена изменить свою экономическую модель и приблизиться к автаркии. Кроме того, ожидается падение уровня жизни, что усугубит его долгосрочное снижение,

– говорится в отчете.

Без инвестиций

Справка: автаркия – экономическая независимость страны, при которой она может обойтись без импорта важнейших продуктов потребления.

В 2022 году существенно упадут частные инвестиции в Россию – более чем на 20%. Это связано с выходом иностранных компаний из российского рынка, а также с утратой доверия среди инвесторов. Отдельные инвестиции могут вливаться в секторы, замещающие импорт, но это не будет в больших объемах. А государственные инвестиции не могут заменить частные в полном объеме.

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