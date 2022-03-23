23 марта Еврокомиссия предложила увеличить до 3,4 миллиарда евро объем фиксированного финансирования из фонда REACT-EU . "После принятия на уровне законодательных органов эти деньги будут немедленно использованы в комбинации с гибкими возможностями Совместного фонда действий по беженцам в Европе (CARE)", – говорится в сообщении Еврокомиссии.

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Также Еврокомиссия предлагает увеличить фиксированное финансирование с 11% до 15% от денег Фонда REACT-EU на 2021 год. Это касается стран, которые находятся на передовой в этих миграционных процессах – Венгрия, Польша, Румыния и Словакия, а также для стран, которые уже приняли особенно большое количество беженцев, в том числе более 1% от национального населения (Австрия, Болгария, Чешская Республика и Эстония).

Что известно о программе REACT-EU

Программа REACT-EU – часть бюджетного фонда "Следующее поколение ЕС". Она предусматривает финансирование на сумму 50,6 миллиарда евро за счет программ регионального развития, выделенных на 2014 – 2020 годы, и запланированных к использованию в период 2021 – 2022 годов.

На что пойдут выделенные средства

Выделение вышеуказанной суммы целевого финансирования ускорит доступ стран-членов к соответствующим фондам и их использование для:

развития инфраструктуры, жилья,

обеспечением украинских беженцев необходимым оборудованием и услугами по трудоустройству,

образования,

социального обеспечения,

здравоохранения и ухода за детьми.

Сколько украинцев уже выехало за границу

Еврокомиссар по региональному развитию и реформам Элиза Феррейра отметила, что более 3 миллионов украинцев покинули страну из-за циничного вторжения России на территорию Украины.

Противозаконное и ничем не оправданное вторжение России заставило более 3 миллионов украинцев покинуть страну, и это количество растет с каждым днем,

– поделилась Элиза Феррейра.