Об этом на брифинге в Брюсселе 3 января сообщил спикер Еврокомиссии по вопросам энергетики Тим Макфи.

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Мы получили жалобу. Мы рассмотрим ее согласно стандартным процедурам,

– сказал он.

Что этому предшествовало

Ранее "Нафтогаз Украины" 21 декабря обратился в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским "Газпромом" доминантным положением на европейском рынке газа.

Компания также подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер для нормализации ситуации.

Тогда Юрий Витренко пояснил, что "Газпром" резко сократил продажу собственного голубого топлива на европейском спотовом рынке, несмотря на рост спроса, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с ним.

По мнению главы НАК, это является ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен на газ в Европе.

Рост стоимости газа

"Газпром" 17 декабря 2021 года не стал бронировать суточные мощности газопровода "Ямал – Европа". Это привело к росту цен до 1 700 долларов за тысячу кубов.

21 декабря польский участок газопровода перевели в реверсный режим. Это обусловило еще больший рост стоимости – до 1 800, а впоследствии и до 2 035 долларов за тысячу кубов.

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