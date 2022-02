Еврокомиссия поддержала выделение Украине более миллиарда евро

Еврокомиссия во вторник, 1 февраля, официально согласовала выделение Украине макрофинансовой помощи. Речь идет о сумме в размере 1,2 миллиарда евро.

Урсула фон дер Ляйен – глава Еврокомиссии – заявила, что приоритетом является как можно быстрее выделить первый транш. Он составит 600 миллионов евро.

Заметьте Зеленский поблагодарил Еврокомиссию за решение выделить более миллиарда евро помощи

Мы только что приняли предложение по новой макрофинансовой помощи для Украины в размере до 1,2 миллиарда евро,

– подчеркнула фон дер Ляєн.

Деньги выделят дополнительно до 5,6 миллиарда евро. Их уже предоставили в рамках предыдущих пяти программ.

Глава Еврокомиссии обратилась к Украине

В январе 2022 года Урсула фон дер Ляйен обратилась к украинцам. Она заявила, что в случае нападения России против страны-агрессора применят новые масштабные санкции.

Политик отметила: Евросоюз солидарен с Украиной.

Кроме того, фон дер Ляйен отметила, что в ЕС также не одобряют попыток России разделить Европу на сферы влияния.

Глава Еврокомиссии отметила: начинаются неспокойные времена.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что деньги, которые Украина получит в рамках следующей программы поддержки , направят на преодоление негативных последствий, вызванных российской агрессией.

Сообщение Ursula von der Leyen:

As I announced last week, the

@EU_Commission

has proposed a €1.2 billion financial assistance package for Ukraine.



I call on

@Europarl_EN

and EU countries to agree swiftly, so we can disburse a first tranche of €600 million as soon as possible.

The EU stands with Ukraine.