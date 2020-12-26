Европейская комиссия опубликовала полный текст торгового соглашения с Великобританией по Brexit. Он имеет 1 246 страниц.

Текст представили всего за 5 дней до выхода с одного из крупнейших торговых блоков мира. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.

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Что предусматривает соглашение

Соглашение предусматривает свободную торговлю на нулевых тарифах и квотах. В нем прописаны условия для других сфер:

инвестиции;

конкуренция;

налоговая прозрачность;

воздушный и автомобильный транспорт;

энергетика;

рыболовство;

защита данных.

Новые правила

ЕС и Великобритания согласовали новые правила для совместного управления рыбными запасами в водах ЕС и Великобритании. Страна сможет продолжать развивать рыбалку. В то же время деятельность европейских рыболовных обществ будет защищена.

Справка. Великобритания и Ирландия пользуются общими рыбными ресурсами. Ведь многие виды рыб нерестятся в водах Ирландии, но затем идут на север – в воды Великобритании.

Изменения относительно транспорта

Соглашение также предусматривает постоянное и устойчивое воздушное, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение. В нем есть положения, которые гарантируют честную конкуренцию между операторами ЕС и Великобритании. Также стороны обязались поддерживать охрану окружающей среды и борьбу с изменением климата.

Великобритания отказались вести переговоры относительно внешней политики, безопасности и оборонного сотрудничества. Все страны блока должны единогласно проголосовать за принятие соглашения, после чего оно будет официально подписано.

Это должно произойти до 1 января 2021 года. Соглашение можно будет применять во временном режиме до 28 февраля.

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