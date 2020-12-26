Еврокомиссия опубликовала текст соглашения с Великобританией по Brexit: детали
Европейская комиссия опубликовала полный текст торгового соглашения с Великобританией по Brexit. Он имеет 1 246 страниц.
Текст представили всего за 5 дней до выхода с одного из крупнейших торговых блоков мира. Об этом сообщает пресс-служба Европейской комиссии.
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Что предусматривает соглашение
Соглашение предусматривает свободную торговлю на нулевых тарифах и квотах. В нем прописаны условия для других сфер:
- инвестиции;
- конкуренция;
- налоговая прозрачность;
- воздушный и автомобильный транспорт;
- энергетика;
- рыболовство;
- защита данных.
Новые правила
ЕС и Великобритания согласовали новые правила для совместного управления рыбными запасами в водах ЕС и Великобритании. Страна сможет продолжать развивать рыбалку. В то же время деятельность европейских рыболовных обществ будет защищена.
Изменения относительно транспорта
Соглашение также предусматривает постоянное и устойчивое воздушное, автомобильное, железнодорожное и морское сообщение. В нем есть положения, которые гарантируют честную конкуренцию между операторами ЕС и Великобритании. Также стороны обязались поддерживать охрану окружающей среды и борьбу с изменением климата.
Великобритания отказались вести переговоры относительно внешней политики, безопасности и оборонного сотрудничества. Все страны блока должны единогласно проголосовать за принятие соглашения, после чего оно будет официально подписано.
Это должно произойти до 1 января 2021 года. Соглашение можно будет применять во временном режиме до 28 февраля.
Выход Великобритании из ЕС: коротко
- Британцы проголосовали за выход из Евросоюза еще летом 2016 года.
- В полночь на 1 февраля 2020 года Великобритания покинула ЕС, но условия выхода не удавалось согласовать почти 5 лет.
- До конца 2020 года Лондон должен был заключить с Брюсселем торговое соглашение.
- Если бы этого не произошло, 1 января 2021 года Великобритания и ЕС в торговле перешли бы на условия ВТО, а вместо нынешней абсолютно беспрепятственной торговли могли появиться пошлины, тарифы, квоты и таможенные посты.
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