В Еврокомиссии заявили, что цены на газ останутся высокими в ближайшее время

В Еврокомиссии сообщили, что цены на газ останутся высокими в ближайшее время. Геополитическая напряженность усиливает тенденцию.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обсудила этот вопрос во время неформальной встречи министров энергетики стран-членов ЕС. На протяжении последних месяцев мировые цены на газ достигли исторического максимума.

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В краткосрочной перспективе мы столкнемся с необычно высокими ценами на энергоносители, и эта тенденция усиливается геополитической напряженностью,

– заявила Симсон.

Политик подчеркнула, что потребители и предприятия в ЕС прилагают все усилия, чтобы оплатить счета. Правительства были вынуждены вмешаться, чтобы смягчить влияние необычно высоких цен. В частности, речь идет о корректировке налогообложения и пошлин.

Действия значительно смягчили влияние высоких цен. Однако этого недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию.

"Уровни запасов газа в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Многие министры отметили, что ситуация за восточной границей ЕС создает неопределенность на рынках", – отметила Симсон.

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