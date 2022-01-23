В Еврокомиссии заявили, что цены на газ останутся высокими в ближайшее время
Источник:European Commission
В Еврокомиссии сообщили, что цены на газ останутся высокими в ближайшее время. Геополитическая напряженность усиливает тенденцию.
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон обсудила этот вопрос во время неформальной встречи министров энергетики стран-членов ЕС. На протяжении последних месяцев мировые цены на газ достигли исторического максимума.
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В краткосрочной перспективе мы столкнемся с необычно высокими ценами на энергоносители, и эта тенденция усиливается геополитической напряженностью,
– заявила Симсон.
Политик подчеркнула, что потребители и предприятия в ЕС прилагают все усилия, чтобы оплатить счета. Правительства были вынуждены вмешаться, чтобы смягчить влияние необычно высоких цен. В частности, речь идет о корректировке налогообложения и пошлин.
Действия значительно смягчили влияние высоких цен. Однако этого недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию.
"Уровни запасов газа в ЕС значительно ниже, чем обычно в это время года. Многие министры отметили, что ситуация за восточной границей ЕС создает неопределенность на рынках", – отметила Симсон.
Транзит газа через Украину – минимальный
- Глава украинской ГТС Сергей Макогон 18 января заявил, что объем транзита российского газа через Украину с начала года составил 52,4 миллиона кубометров.
- Этот показатель – самый низкий за последние 4 года. По словам Макогона, это свидетельствует, что "Газпром" не заинтересован помогать странам ЕС в кризисный период. Официальная Москва давит на Европу для запуска одиозного "Северного потока-2".